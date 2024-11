Napoli, allarme Conte: l’intervento di ADL

Conte ha criticato apertamente la direzione arbitrale di Inter-Napoli, ma spunta un nuovo allarme in casa azzurra: ecco tutta la verità

Saranno settimane intense in casa Napoli per preparare al meglio la prossima sfida contro la Roma. Un big match ricco di colpi di scena con un rigore concesso all’Inter che ha fatto infuriare Antonio Conte: spunta il nuovo allarme lanciato da Antonio Conte anche in ottica calciomercato.

Conte si è infuriato ai microfoni di DAZN discutendo sull’intervento o meno del VAR dopo il rigore concesso all’Inter. Una sfida nella sfida per l’allenatore del Napoli che cercherà di fare la voce grossa anche sul fronte calciomercato. Il Napoli cercherà di dare battaglia fino al termine del campionato, ma l’allenatore azzurro ha fatto notare un aspetto da non sottovalutare minimamente in vista delle prossime sfide di Serie A.

Napoli, ADL ha già deciso cosa fare: la verità

Serve una nuova sterzata in vista della seconda parte di stagione: è scattato subito l’allarme in casa Napoli per i prossimi colpi di calciomercato. Conte l’ha comunicato già alla dirigenza partenopea: subito è arrivato l’intervento del presidente De Laurentiis. Ormai ci siamo, conosciamo tutta la verità in ottica futura.

Il ds Manna è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Alessandro Buongiorno è stato uno dei migliori in campo per la formazione azzurra vincendo ogni duello contro gli attaccanti dell’Inter. Nella ripresa lo stesso difensore azzurro ha avuto un problema fisico e così Conte ha mandato a riscaldare Juan Jesus: un allarme da risolvere in tempi brevi per avere una rosa competitiva.

Urgono rinforzi per il reparto difensivo: Marin e il difensore brasiliano non giocano una partita ufficiale ormai da due mesi. La sua ultima presenza in campo risale alla sfida di Coppa Italia contro il Palermo: il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare su dove intervenire.

Saranno settimane intense per conoscere anche i prossimi colpi di mercato programmati dalla dirigenza partenopea. Il Napoli sogna in grande e cercherà di puntellare la rosa nella sessione invernale di calciomercato: servono innesti funzionali in difesa per far rifiatare anche Buongiorno sempre in campo. Conte l’ha comunicato già da tempo alla dirigenza partenopea: Marin e Juan Jesus non fanno più parte del progetto tecnico del Napoli venendo poco impiegati dall’allenatore del Napoli.