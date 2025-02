Chiariello a ruota libera: “Conte è un dito nel fondoschiena”

Il noto giornalista Umberto Chiariello è andato a ruota libera, in questo ultimo giorno di calciomercato, ai danni del tecnico del Napoli Antonio Conte. Lo ha definito, infatti, con parole chiari e fuori dai denti, come si suole dire, “un dito nel fondoschiena”. Ecco nel dettaglio che cosa ha detto ed in quale contesto.

Siamo in una delle fasi più cruciali e determinanti non solo del campionato attualmente in corso, ma anche della storia recente del Napoli. Dopo i disastri della passata stagione, infatti, Aurelio De Laurentiis si è affidato completamente ad Antonio Conte, almeno in estate, ed ora ne sta raccogliendo i risultati ed i frutti, come certificato dal primo posto in classifica.

Il tutto, però, sembra essersi improvvisamente disintegrato in una sessione di calciomercato. Vale a dire quella invernale attualmente in corso. La squadra è al primo posto in classifica, potenzialmente a pari punti con l’Inter. E’ andato, però, via Kvaratskhelia e non è stato sostituito e non si è preso neanche un difensore centrale per lasciar partire Rafa Marin. Ora, però, arriva un duro attacco al tecnico.

Chiariello contro il tecnico del Napoli: ecco che cosa ha detto

Quanto fatto da Antonio Conte è impressionante, dal momento che ha ridato animo e spirito a questo gruppo, portandolo in vetta alla classifica quando abbiamo abbondantemente superato la prima metà di stagione. In tal senso, però, adesso arriva un duro affondo nei suoi confronti che lascia davvero tutti di stucco. Ecco le parole di Chiariello a riguardo.

Il noto giornalista napoletano, infatti, ha spiegato a modo suo il mercato attualmente in corso del Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno provato ad accontentare Conte rincorrendo i suoi sogni, Garnacho ed Adeyemi, per venti giorni. Vedendo poi il tempo scadere: “Il tecnico è un dito nel fondoschiena per le società in cui lavora, ha fatto questo ovunque”.

“Conte un dito nel fondoschiena”, ecco le parole del giornalista

Dal suo punto di vista, il Napoli avrebbe dovuto puntare su Ndoye e su Dorgu invece che seguire ciecamente le indicazioni del tecnico. Che ora è scontento. Questa, nel dettaglio, l’analisi fatta da Umberto Chiariello a Radio CRC, emittente radiofonica partner della SSC Napoli.

Insomma, pare che la colpa di questo calciomercato sia stata di Conte e del tentativo di De Laurentiis e Manna di accontentarlo.