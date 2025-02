Mario Rui di nuovo in Serie A: colpo di scena e annuncio

In maniera del tutto inattesa Mario Rui, dopo aver rescisso il suo contratto con il Napoli, potrebbe seriamente far ritorno in Serie A. Arriva il colpo di scena del tutto inatteso da questo punto di vista dal momento che arriva un annuncio non di poco conto che stravolge completamente i piani. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il terzino sinistro portoghese ha scritto delle pagine enormi della storia del Napoli. Arrivato nella diffidenza generale nel lontano 2017, ci ha impiegato del tempo per conquistare l’amore dei tifosi, che poi lo hanno apprezzato ed hanno fatto di lui un autentico idolo dello stadio Diego Armando Maradona. Non solo per le qualità tecniche, ma anche per il suo temperamento.

Ha sempre lottato fino all’ultimo secondo in tutte le 227 partite in cui ha indossato la maglia azzurra. Avrebbe meritato sicuramente un trattamento migliore, ma alla fine è finito fuori dal progetto sia del Napoli che del nuovo allenatore, Antonio Conte. In tal senso, però, per il ritorno di Mario Rui in Serie A arriva una svolta non di poco conto. Ecco per quale motivo.

Il portoghese torna in Serie A: colpo di scena

Alla fine, infatti, si è giunti alla rescissione contrattuale, dopo diversi mesi passati da separato in casa. Un trattamento sicuramente non meritato per uno dei grandi protagonisti della conquista del terzo Scudetto della storia del Napoli. Con i tifosi partenopei che non vedono l’ora di rivederlo in campo, seppur con un’altra maglia.

In tal senso, Mario Giuffredi, il suo storico agente, in una intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.it, ha spiegato come Mario Rui abbia lasciato il suo cuore al Napoli, ma ora vuole tornare a giocare ed in tal senso stanno cercando una soluzione italiana, probabilmente per ragioni famigliari. Di conseguenza, potrebbe seriamente presto tornare a giocare in Serie A.

Mario Rui di nuovo in Serie A: parla il suo agente

Nei mesi scorsi si era parlato di Lecce, dove c’è un suo estimatore come Marco Giampaolo, con cui ha già lavorato ad Empoli. Non se n’é fatta nulla per il momento. Si attendono sviluppi adesso per Mario Rui, con i tifosi del Napoli che sono spettatori interessati per l’amore che li lega all’ex Roma.