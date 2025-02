Napoli, svolta per l’attaccante: annuncio del ds sulla clausola

In casa Napoli arriva la svolta non di poco conto per il nuovo attaccante da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Arriva, in tal senso, un importante annuncio da parte del direttore sportivo sulla clausola da pagare. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso che cambiano anche gli scenari in prospettiva futura.

Gli azzurri stanno continuando nella loro affannosa ricerca dei profili giusti da inserire nella faretra di Antonio Conte. Purtroppo, però, quando siamo ormai giunti a poche ore dalla fine di questa sessione di gennaio, si ha la sensazione che l’intero progetto abbia subito una brusca ed inattesa frenata. La società, infatti, si è trovata impreparata di fronte a qualcosa di annunciato.

L’addio di Kvaratskhelia è stato, infatti, gestito come peggio non si poteva. Passato il georgiano al Paris Saint Germain, ci si è impelagati per 20 giorni su Alejandro Garnacho e su Karim Adeyemi, senza riuscire a chiudere per nessuno dei due. Ed alla fine è arrivato il solo Okafor. Ora, però, arriva la svolta per un nuovo possibile attaccante.

Svolta per il nuovo attaccante azzurro: colpo di scena

Sono stati veramente tanti i profili che il club ha seguito. Pur senza mai riuscire ad affondare in maniera decisiva e determinante il colpo per nessuno di loro. Basti pensare, in ta senso, a quanto a lungo è stato considerato Ndoye del Bologna anche una sorta di piano B. Ma, alla fine, anche in questo caso è stato un nulla di fatto.

Un altro profilo a lungo seguito dal Napoli è stato quello di Yeremay Hernandez, talento del Deportivo La Coruna. Il direttore sportivo del club spagnolo, in una intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato che diversi club si sono fatti vivi. Ha rimandato ogni discorso all’estate, spiegando anche alcuni dettagli relativi alla clausola rescissoria.

Napoli, annuncio del ds sulla clausola del nuovo attaccante

Ha spiegato, infatti, che per Yeremay la clausola è più alta dei 20 milioni di euro di prima e, di conseguenza, tutti i club interessati sono avvisati che per lui servirà un esborso a dir poco importante. Da vedere, a questo punto, se il Napoli deciderà di sferrare l’assalto oppure se preferirà virare su altri obiettivi. In tal senso, le mosse degli azzurri sono sempre imprevedibili.