Napoli: non si ferma il mercato, pronti due colpi

Nei tifosi c’è sicuramente delusione per come è andata la questione del post Kvara. Ma i partenopei non si fermano e lavorano ad altre due operazioni

La scelta di Okafor non convince tutti e magari neanche Antonio Conte. Per il post Kvaratskhelia magari ci si aspettava un nome differente, ma sappiamo come il calciomercato invernale è molto particolare. I profili sono stati sondati e le richieste considerate sicuramente molto alte. Il lavoro di Manna, comunque, non si finisce qui e in casa Napoli si lavora già al futuro. L’obiettivo è quello di non commettere gli errori fatti tra giugno e gennaio.

Secondo le informazioni di Schira, nei prossimi giorni sono previsti due incontri con gli entourage dei calciatori. Il Napoli vuole provare a definire le operazioni di calciomercato e per farlo c’è bisogno di trovare l’accordo. Un passaggio sicuramente fondamentale se si vuole dare a Conte una sicurezza che in questo gennaio non è stata data.

Calciomercato Napoli: doppio affare per Manna, i dettagli

Manna non ha intenzione di fermare il suo lavoro e nei prossimi giorni continuerà con l’obiettivo di chiudere alcune trattative importanti. Conte non sarà assolutamente soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi e, conoscendolo, ha bisogno di garanzie per continuare la sua avventura. Già in passato è stato capace di decisioni drastiche e a questo punto nulla può essere escluso.

Per questo motivo il Napoli è pronto a regalare a Conte due rinnovi importanti. Secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni Manna incontrerà sia l’agente di Meret che quello di Anguissa per chiudere la questione contratto. Entrambi sono in scadenza e molto cercati in ottica calciomercato estivo. L’obiettivo è quello di blindarli e siamo certi che il direttore sportivo farà di tutto per arrivare alla fumata bianca nel giro di davvero poco tempo.

Ad oggi sembra essere più vicino il prolungamento di Anguissa rispetto a quello di Meret. Ma la volontà del Napoli resta quella di chiudere il prima possibile per entrambi per consentire di alzare il livello e dare a Conte dei giocatori in grado comunque di poter dare una mano importante nella crescita del club.

