Terremoto Napoli: “Rischia la penalizzazione”, i punti

I partenopei sono in piena lotta per lo Scudetto e quindi ogni punto inizia ad essere fondamentale. E non arrivano delle buone notizie

Chiuso il calciomercato, in casa Napoli è tempo di pensare allo Scudetto. Il testa a testa con l’Inter è destinato a durare almeno fino al 2 marzo, giorno dello scontro diretto. Ma c’è una vicenda che sta tenendo in ansia i tifosi partenopei e che potrebbe condizionare anche il destino del club. Si parla, infatti, di una possibile penalizzazione per gli azzurri.

Una stangata che sarebbe decisiva per la lotta Scudetto. Al momento siamo solamente nel campo ipotesi e in casa Napoli da tempo si pensa che la questione sia chiusa. Ma il caso Simonelli potrebbe non essere finito come pensano i partenopei e a questo punto non è da escludere una penalizzazione nei confronti della squadra di Conte. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno anche le scelte da parte del club.

Napoli e il rischio penalizzazione

Il caso Simonelli fa tremare il Napoli. Il ricorso, poi ritirato, contro la sua elezione a presidente di Serie A potrebbe aver violato la famosa clausola compromissoria e per questo motivo si parla della possibilità di penalizzazione. ADL è certo che il passo indietro consentirà di evitare delle sanzioni importanti.

Non la pensa così, invece, l’avvocato Michele La Francesca, che sul portale Ius analizza il caso confermando che la violazione del Napoli riguarda il cosiddetto vincolo di giustizia e la FIGC potrebbe andare fino in fondo per sanzionare il club partenopei. In questo caso si potrebbe arrivare a ben sei punti di penalizzazione. Scelte che naturalmente rischiano di complicare e non poco la corsa allo Scudetto della squadra di Conte. Siamo davanti forse ad un caso destinato a decidere il campionato e, di certo, il tecnico leccese spera di poter combattere ad armi pari.

La volontà del Napoli è comunque quella di evitare qualsiasi sanzione proprio per andare a lottare fino alla fine per lo Scudetto. Ma siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte dello stesso club.

La penalizzazione decisiva nella lotta Scudetto?

Il tema penalizzazione è destinato a tenere banco per diverso tempo. La volontà del Napoli è sicuramente quella di prendere inutili rischi e quindi consentire al club di lottare regolarmente per lo Scudetto. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni per avere un quadro più chiaro su questa vicenda.