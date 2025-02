Okafor-Napoli: affare a rischio, il motivo

Il colpo last minute degli azzurri è lo svizzero dal Milan. Ma si tratta di una operazione a forte rischio: andiamo a scoprire il perché

Noah Okafor è ufficialmente un giocatore del Napoli, ma è un affare realmente chiuso? Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, esiste il rischio di una fumata nera. Un qualcosa che porterebbe ancora più imbarazzo a Castel Volturno e per questo motivo si spera che vada tutto bene. Naturalmente in casa azzurra c’è fiducia di poter comunque chiudere tutto e mettere il giocatore a disposizione del proprio tecnico già da domani.

Ma esiste un precedente che non lascia ben sperare e il grande rischio è che Okafor non possa vestire la maglia del Napoli nonostante l’ufficializzazione in chiusura della sessione di calciomercato. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e quale sarà il destino dello svizzero. Naturalmente si spera che tutto possa procedere per il meglio e non ci siano ulteriori intoppi.

Calciomercato Napoli: Okafor in bilico? I dettagli

Partiamo prima da un presupposto: Okafor non era il primo obiettivo del Napoli. Lo svizzero è stata una soluzione di emergenza che non convince pienamente Conte. Il tecnico aveva chiesto alla società di non acquistare tanto per. Purtroppo poi la situazione ha portato i partenopei a doversi muovere obbligatoriamente per sostituire Kvaratskhelia e si è deciso di puntare su un calciatore che in passato ha comunque dimostrato di poter ambire a traguardi importanti.

Ma sono comunque ore di ansia a Castel Volturno. Come ricordato dal quotidiano campano, Okafor nelle scorse settimane non ha superato le visite mediche con il Lipsia e l’affare resta subordinato all’esito dei soliti controlli. Per questo motivo le prossime ore si preannunciano fondamentale. Giocatore e Napoli sono certi che tutto si svolgerà nel migliore dei modi e si arriverà alla fumata bianca in questa operazione di calciomercato.

Ma, di certo, l’ufficialità non consente al Napoli di avere la certezza di disporre di Okafor. Si attendono le visite mediche e solo dopo questo colpo di calciomercato è destinato a diventare realtà. E Conte spera di non dover fare i conti con altri contrattempi.

Il Napoli punta su Okafor

Il Napoli ha deciso di puntare su Okafor per sostituire Kvaratskhelia in queste ultime ore di calciomercato. Vedremo se lo svizzero riuscirà a dare una mano importante al club oppure si rivelerà un giocatore non adatto al nostro campionato.