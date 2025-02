Retroscena Garnacho: il vero motivo del “no” a De Laurentiis

L’argentino era il primo vero obiettivo dei partenopei per il post Kvaratskhelia. Alla fine, però, non è arrivato: andiamo a scoprire il perché

Da Garnacho a Okafor. La questione del sostituto di Kvaratskhelia si è conclusa forse come Conte non si immaginava. Il tecnico leccese sin dall’inizio aveva chiesto un profilo in grado di alzare il livello della rosa e sicuramente lo svizzero, nonostante sia un buon giocatore, ad oggi non rappresenta quel rinforzo per fare il salto di qualità. Naturalmente l’ultima parola spetta al campo, ma nell’ambiente azzurro c’è molta delusione per quanto successo.

E l’edizione odierna de La Repubblica ritorna su Garnacho e sul suo mancato arrivo. Inutile dire che il calciatore era il primo vero obiettivo del Napoli per alzare il livello della squadra. Ma alla fine non si è riusciti ad arrivare a quella svolta che tutti si aspettavano. Andiamo a scoprire il perché l’argentino non ha vestito azzurro in questa sessione.

Calciomercato Napoli: niente Garnacho, il motivo

Garnacho era il primo nome nella lista di Antonio Conte. Il tecnico leccese si era mosso anche in prima persona per portare l’argentino in azzurro e le sensazioni sembravano assolutamente positive. Ad un certo punto c’è stata una frenata improvvisa e che ha sorpreso tutti. Molti hanno dato la colpa e la responsabilità al Manchester United, ma non è così.

Secondo le informazioni del quotidiano italiano, sul finale della sessione di calciomercato le due squadre erano molto vicine all’intesa, ma è stato il calciatore a togliersi fuori aumentando le richieste dell’ingaggio. Una decisione sicuramente molto particolare visto che si parlava di un Garnacho intenzionato a sposare il progetto Napoli. Resta da capire se da parte sua c’era la reale intenzione di vestire l’azzurro oppure magari ha giocato sulla necessità dei partenopei di dover prendere un sostituto di livello e quindi alzare il proprio stipendio.

Ma, come ben sappiamo, ADL non ha mai pensato di fare delle eccezioni e quindi la trattativa è tramontata. Questo ha portato il Napoli ad andare con forza su Okafor nella speranza che lo svizzero non faccia rimpiangere Garnacho.

Mercato Napoli: Garnacho in estate?

Ora resta da capire se Garnacho ritornerà in auge in estate oppure no. Conte lo aspetta e la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quella giusta. Ma molto dipenderà anche dalle richieste che il calciatore avanzerà al Napoli.