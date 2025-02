Napoli, scelto il post Lukaku: arriva dalla Premier

Il Napoli è pronto a sognare in grande a partire già da ora, ma il ds Manna è voglioso di incrementare il tasso tecnico della rosa azzurra. Spunta la nuova mossa dalla Premier

Il sogno Scudetto sta diventando sempre più concreto. Il Napoli continua a collezionare punti importanti per il titolo italiano: decisiva sarà la sfida al Maradona proprio contro l’Inter in programma il 2 marzo. Nel frattempo il ds Manna è al lavoro per bloccare i prossimi colpi futuri: saranno mesi decisivi per cercare di incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Conte.

Il ds Manna è già al lavoro in vista della prossima stagione. Una stagione da incorniciare per la squadra azzurra guidata da Conte, che ora sogna di vincere lo Scudetto lottando punto a punto con l’Inter. Nell’ultimo giorno di calciomercato è arrivato Okafor dal Milan per incrementare il tasso tecnico della rosa guidata dall’allenatore azzurro. Il Napoli ha seguito a lungo Garnacho ed Adeyemi, ma alla fine è arrivata una soluzione tampone per il resto della prossima stagione.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: arriva il colpo in attacco

Ore frenetiche per individuare il sostituto di Kvara: Okafor cercherà di contribuire allo Scudetto diventando la prima alternativa dell’attacco azzurro. Spunta il nuovo profilo in estate per sostituire al meglio Lukaku: ecco la pista annunciata dalla Premier League.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per la prossima stagione. In pole c’è sempre il profilo per il post Romelu Lukaku, Joshua Zirkzee, che è pronto a dire addio al Manchester United: ecco la mossa a sorpresa del ds Manna.

Un profilo interessante quello dell’olandese che è stato accostato a lungo alla Juventus, che ha messo già nel mirino l’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, Victor Osimhen. Il ds Giuntoli lo conosce molto bene dopo gli anni trascorsi insieme sotto l’ombra del Vesuvio: spunta così la nuova idea per sostituire al meglio Romelu Lukaku in vista delle prossime stagioni.

L’attaccante belga è tornato ad essere decisivo grazie alla sintonia con Conte: il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato per puntellare la rosa del Napoli dopo l’imminente qualificazione alla prossima Champions League. Ormai ci siamo per pensare al futuro della squadra azzurra: ecco l’intreccio decisivo in vista della prossima stagione.