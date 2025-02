Calciomercato, niente Napoli: giocherà nella Juve

Il Napoli ha seguito a lungo diversi profili in attacco per puntellare la rosa a disposizione di Conte, ma è arrivato soltanto Okafor. Nuova beffa con il suo passaggio alla Juventus

Dopo l’addio di Kvara il ds Manna era sul punto di chiudere nuovi affari in attacco, ma soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato ha chiuso il colpo Okafor. Una scelta dovuta a tanti problemi affrontati sul fronte calciomercato: anche Comuzzo resterà alla Fiorentina fino al termine della stagione.

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Conte. Soltanto Okafor è arrivato sul gong per rinforzare il reparto offensivo di Conte dopo l’addio di Kvara. Ora la Juventus potrebbe chiudere un nuovo colpo in attacco beffando così il presidente De Laurentiis. Il ds Manna continuerà a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio decisivo con il club bianconero.

Napoli, Giuntoli sorprende ancora ADL: pronto il colpo

Saranno colpi ad effetto per incrementare il tasso tecnico della squadra azzurra. Il Napoli è voglioso di arrivare in alto lottando punto a punto con la Juventus: spunta l’intreccio decisivo per il talentuoso giocatore spagnolo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X la Juventus sta monitorando l’ala del Deportivo La Coruna, Yeremay Hernandez, classe 2002, in vista della prossima stagione. Nella finestra di calciomercato è stato seguito a lungo anche dal Napoli per sostituire al meglio Kvara.

Spunta la nuova mossa a sorpresa per ingaggiare così il talento spagnolo che si è messo in luce con il Deportivo La Coruna. Sarà ancora rivoluzione in casa Juventus in vista della prossima stagione: l’obiettivo stagionale della squadra bianconera è la qualificazione alla prossima Champions League. Urgono rinforzi di qualità per ambire a grandi palcoscenici: Yeremay resta nel mirino del ds Giuntoli per chiudere subito il colpo da urlo.

Tutto può cambiare nei prossimi mesi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il Napoli sta già programmando la prossima stagione vista l’imminente qualificazione in Champions League: ecco la mossa a sorpresa per arrivare prima delle altre concorrenti europee.

Il ds Manna è stato criticato in questa sessione di calciomercato per non essere riuscito a chiudere un colpo sensazionale in attacco. Ecco la volontà del ds Giuntoli per superare così subito il Napoli in vista del colpo ad effetto: ormai ci siamo per nuovi affari.