Napoli, Saint-Maximin infuriato: l’annuncio del giocatore

Il Napoli ha seguito a lungo Saint-Maximin negli ultimi giorni di calciomercato. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio furioso dell’attaccante del Fenerbahce: spunta tutta la verità

Un trasferimento saltato a causa di questioni burocratiche: ora Saint-Maximin continuerà la sua avventura in Turchia a disposizione di Mourinho. Conte lo avrebbe voluto subito con sè, ma è arrivato nelle ultime ore di calciomercato Okafor del Milan per una soluzione lampo sul gong. Ecco il suo annuncio furioso per spiegare tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore.

La dirigenza partenopea ha seguito a lungo Saint-Maximin per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Conte. Sono state ore frenetiche in casa Napoli per l’arrivo di un sostituto all’altezza di Kvara: dal Milan è arrivato Okafor pronto a sposare subito il progetto azzurro. Sarà a disposizione di Conte in vista delle prossime sfide del Napoli che vuole continuare a cullare il sogno Scudetto.

Napoli, la furia di Saint-Maximin: l’attacco diretto

Il ds Manna è al lavoro per chiudere nuovi affari in ottica futura: la furia di Saint-Maximin che ha spiegato gli ultimi dettagli del suo mancato trasferimento.

Allan Saint-Maximin ha rilasciato alcune dichiarazioni con un post su Instagram spiegando cos’è successo nelle ultime ore frenetiche di calciomercato: “Non dimenticherà mai il vostro sostegno. Quindi sappiate una cosa, e queste non sono solo parole! Anch’io vi amo. Sarebbe una bugia dire che ultimamente è stato tutto facile. Sono tante le cose che non ho capito, specialmente nel modo in cui sono state gestite certe cose, che sono state dette, o con la malattia di mio padre, e altre cose…”.

Successivamente ha rivelato che presto dirà tutto di quello che è successo: “Combatterò fino alla fine per voi qualunque cosa accada fuori dal campo. Non sarò mai una di quelle persone ingrate“.

Il ds Manna è al lavoro per individuare nuovi profili in vista della prossima stagione: ecco il momento decisivo per puntare sempre più in alto. Il Napoli è pronto a cullare fino alla fine il sogno Scudetto: sarà decisiva la sfida al Maradona contro l’Inter per un big match tutto da vivere. Nel frattempo il presidente De Laurentiis proverà ad allestire una rosa competitiva al massimo in ottica futura: ecco la verità di Saint-Maximin che ha svelato le ultime ore di calciomercato davvero ricche di colpi di scena.