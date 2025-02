Napoli, affare fatto in Turchia: addio al colpo in difesa

Il Napoli non vuole perdere ulteriore tempo dopo il mercato invernale. Spunta un nuovo intreccio con il Galatasaray: addio al colpo in difesa

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di allestire una rosa super competiva in estate per tornare a fare la voce grossa in Champions League. L’obiettivo è quello di vivere nuovamente notti magiche: ecco la nuova beffa dalla Turchia per un obiettivo di mercato del Napoli.

Il ds Manna ha monitorato tanti profili nella finestra invernale di calciomercato. Spunta un nuovo intreccio con il Galatasaray: il club turco continua a fare spese in Italia per incrementare il tasso tecnico della squadra turca. Nelle ultime ore è arrivato l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, che ha fatto già il esordio in campionato dopo Osimhen e Mertes ex stelle del Napoli. Spunta un nuovo affare in Serie A: ecco la risposta del club bianconero per il colpo a sorpresa.

Napoli, affare con il Galatasaray: la risposta dei bianconeri

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Galatasaray si è avvicinato a Jaka Bijol, ma l’Udinese chiede 25 milioni di euro: il club turco vorrebbe averlo subito a disposizione bianconeri, ma il club friulano preferirebbe darlo via nel mercato estivo. Il difensore sloveno è stato protagonista con la maglia dell’Udinese diventando un perno della squadra: ora è pronto per il definitivo salto di qualità venendo accostato anche ad Inter, Juventus e Napoli.

Il ds Manna è pronto per pensare a nuovi colpi di calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva in estate. La qualificazione alla prossima Champions è ad un passo dopo la stagione da incorniciare di Antonio Conte, che ora non vuole mollare la presa proprio sul più bello. Il meglio deve ancora venire per il Napoli che cercherà di trionfare subito in campionato dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione.

La squadra azzurra si preparerà al meglio per la sfida al Maradona proprio contro l’Inter in programma il 2 marzo. Sarà la prova del nove per la compagine guidata da Conte che è tornato subito protagonista alla guida di un club blasonato in Serie A.

La sua fame di vittorie non si è placata a distanza di anni: spunta la nuova voglia di riportare in alto il Napoli per vincere lo Scudetto a distanza di due anni dopo il trionfo di Spalletti. Urgono rinforzi di spessore per competere con le altre big d’Italia: Bijol può volare subito in Turchia.