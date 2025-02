Conte sotto attacco: “Non ha mai vinto nulla”, che bordata

Nonostante il primo posto con un Napoli decimato ed in costante difficoltà ormai da tanti turni, Antonio Conte finisce pesantemente sotto attacco e nel mirino delle critiche ci finisce anche, ma non solo, il suo curriculum, al pari di tutti i successi che ha conseguito da allenatore nelle sue varie esperienze.

Quanto sta facendo il Napoli, viste le condizioni in cui si trova e quanto accaduto durante questa annata, ha davvero dell’incredibile, dal momento che si tratta di una realtà che sta andando ben oltre quelle che sono le proprie possibilità. In tal senso, la stragrande maggioranza del merito è senza ombra di dubbio di Antonio Conte, che ha risollevato tutto l’ambiente.

Il tecnico è partito dando solidità a tutto il reparto arretrato, e gradualmente ha aggiunto dei nuovi tasselli, lavorando sulla proposta offensiva ed in generale sul gioco espresso dai suoi. Che ora sembra una macchina ai limiti della perfezione. In tal senso, però, per Antonio Conte adesso arriva una sorpresa non di poco conto, dal momento che ha subito un duro attacco.

Il tecnico del Napoli sotto attacco: le ultime notizie

Le prime critiche nei suoi confronti sono arrivate nel momento in cui alcuni lo hanno considerato responsabile di un mercato ai limiti dell’assurdo del Napoli. Motivo? L’aver chiesto calciatori alla proprietà che non è riuscita ad acquistare. Adesso, però, per lui arriva un autentico attacco frontale che lascia davvero tutti di stucco. Ecco per quale motivo.

In un intervento al Processo di Biscardi, è stato lanciato un sondaggio relativo ad Antonio Conte: “E’ il miglior allenatore d’Europa?” Dopo questa domanda, è intervenuto Paolo Bargiggia, che ha spiegato come il tecnico non possa essere considerato tale dal momento che non gioca in Europa e che, al massimo, è il migliore “nel suo orticello“, in Italia. Ma non è tutto.

Conte nel mirino della critica: “Non ha mai vinto nulla”

L’intervento del noto giornalista si è concluso con una frase che ha lasciato tutti di stucco: “In Europa non ha mai beccato palla, non ha mai vinto nulla”.

Insomma, si tratta di un parametro troppo limitato per poter arrivare ad una valutazione complessiva di un tecnico come Antonio Conte che ha dimostrato in tanti anni di carriera di avere delle conoscenze e competenze senza eguali.