Mercato Napoli, nuova polemica: svelato il budget dato da ADL

Si è concluso una sessione di mercato per il Napoli davvero da dimenticare, dal momento che è andato via Kvaratskhelia ed è stato sostituito, all’ultimo secondo, dal solo Noah Okafor. In tal senso, in maniera del tutto inattesa, è stata svelata la cifra stanziata per questa finestra da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Siamo al cospetto di una situazione che si è venuta a creare in casa azzurra davvero surreale. Da una parte, infatti, la squadra guidata da Antonio Conte è al primo posto in classifica, mentre dall’altra c’è una frustrazione enorme tra i tifosi per una sessione di gennaio davvero da dimenticare in sede di mercato per il Napoli. Un qualcosa che non si era mai visto prima.

Sono rarissimi, infatti, nella storia del calcio internazionale, i casi in cui una squadra al primo posto in classifica si priva del suo calciatore più forte e, di fatto, non lo sostituisce. In tal senso, però, adesso scoppia una polemica che alimenta ancora di più la rabbia. Svelato, infatti, il budget che il presidente Aurelio De Laurentiis ha stanziato per questa finestra di gennaio.

Mercato Napoli, scoppia una nuova polemica: ecco le ultime

C’è curiosità di conoscere la reazione di Antonio Conte a questa finestra di calciomercato. Si aspettava un difensore centrale ed un attaccante al posto di Khvicha Kvaratskhelia, ed invece ha ottenuto il solo Noah Okafor, una riserva del Milan che praticamente quest’anno non ha mai trovato spazio se non in rarissime occasioni. Ora, però, emergono nuovi dettagli.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica” oggi in edicola, infatti, Aurelio De Laurentiis aveva dato il semaforo verde ed il via libera per spendere in sede di calciomercato tutto il budget ricavato dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Ed è paradossale, a pensarci, dal momento che di 75 milioni di euro praticamente ne sono stati spesi zero.

Nuova polemica per gli azzurri: svelato il budget di De Laurentiis

Aver indebolito così tanto la squadra rappresenta sicuramente una colpa per la dirigenza del Napoli, ma essere riusciti a farlo nonostante un simile budget stanziato dalla proprietà rappresenta a tutti gli effetti un qualcosa di ancor più grave. Di 75 milioni, quindi, ne sono stati spesi solo 2 milioni per il prestito di Okafor.