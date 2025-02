Napoli, Conte una furia: retroscena su un gesto del tecnico

In casa Napoli c’è una enorme e tremenda insoddisfazione e non è immune da questo discorso e da quanto accaduto Antonio Conte. Il tecnico sembra non essere per niente contento di quanto accaduto in sede di calciomercato ed in tal senso la sua furia si manifesta in un suo gesto che forse vale più di mille parole.

Come è noto, la situazione nel club azzurro potrebbe diventare seriamente esplosiva. Se nella prima parte di stagione, a partire dal mercato fino ad arrivare al rendimento in campo, tutto è stato perfetto, adesso il più grande ostacolo è rappresentato proprio dagli effetti che queste scelte operate dal club come acquisti possono avere su tutto l’ambiente.

La rabbia per l’addio di Kvaratskhelia, secondo praticamente chiunque non adeguatamente sostituito con il solo Noah Okafor, rischia di superare la gioia e la soddisfazione per quanto fino a questo momento fatto. In tal senso, non piacerà questa situazione sicuramente ad Antonio Conte e c’è un gesto che dimostra tutta la sua rabbia per quanto avvenuto.

Mercato Napoli, si diffonde la delusione nel club: le ultime

Come è noto, si tratta senza ombra di dubbio di un tecnico dal carattere molto forte, dominante negli ambienti in cui si trova ad operare. Al Napoli, sin dalle prime battute, ha ribadito che ogni acquisto ed ogni cessione sarebbe stata decisa da lui. Ma adesso, a quanto pare, anche valutando le sue parole, le cose sono decisamente cambiate.

Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Pressing in onda su Mediaset, ha spiegato come dal suo punto di vista la scelta di mettere in campo Antonio Conte contro la Roma e non solo potrebbe essere una provocazione indirizzata alla dirigenza del Napoli. Finché c’era Kvara, infatti, l’ex calciatore della Salernitana non aveva quasi mai toccato il campo.

Conte, un suo gesto spiega tutto: provocazione per la società?

Dal punto di vista del noto opinionista, il Napoli è vero che non ha altri impegni diversi rispetto al campionato, ma allo stesso tempo in panchina Antonio Conte ha un numero di opzioni limitate dalle quali poter attingere in caso di necessità.

Finché si vincerà, probabilmente i toni saranno contenuti. Ma in caso di periodo difficile, è probabile che l’ex Chelsea torni a battere il colpo sulle mancanze avute nel mercato dal club azzurro.