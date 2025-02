Mercato Napoli, scelto il primo rinforzo estivo: 40mln e beffa Juve

Mercato Napoli, arriva la svolta per il primo rinforzo da consegnare nelle mani di Antonio Conte in vista dell’estate. Sono pronti 40 milioni di euro e si tratta di una autentica beffa per la Juventus di Cristiano Giuntoli, che pure stava seguendo da diverso tempo il profilo in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ stata una sessione di gennaio totalmente da dimenticare per il club azzurro. Le basi a dir poco fragili che erano state costruite in questa breve parentesi di Antonio Conte hanno iniziato a tremare a causa dei mancati rinforzi a cui si è assistito. Okafor, Billing e Scuffet, infatti, se sommati alle partenze di Kvaratskhelia, Folorunsho e Caprile, non possono non allarmare.

Chiaramente, però, non può essere certamente questo l’indirizzo che può servire al Napoli per tornare a brillare ed in estate il margine di errore sarà ridotto davvero ai minimi termini. Proprio per questo motivo il club si sta già guardando attorno ed è stato già scelto per l’estate il primo colpo da 90 da andare ad acquistare. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, primo rinforzo estivo: arriva la svolta

In estate gli azzurri devono lavorare e tanto sul mercato. Soprattutto in caso di qualificazione in Champions League. Serviranno due difensori centrali per sostituire Rafa Marin e Juan Jesus, che ha il contratto in scadenza. Due interni di centrocampo visto che Billing è solo in prestito. Ed arrivare al tanto agognato erede di Khvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, però, il primo nome sulla lista della spesa per l’estate del Napoli è quello di Georgyi Sudakov, centrocampista fortissimo di proprietà dello Shakhtar Donetsk e da tempo nel mirino del club azzurro. Può alzare enormemente il livello qualitativo della mediana e Manna pare essere già al lavoro.

Napoli, pronti 40 milioni per beffare la Juventus: le ultime

Il calciatore ha dei costi che si aggirano intorno ai 40 milioni di euro. Il suo nome è presente sul taccuino, tra le altre squadre, anche della Juventus. Per questo Giovanni Manna ed il Napoli in generale potrebbero tirare un colpo mancino ai bianconeri, anche perché avranno molti più fondi a disposizione da investire. Ancor di più dopo la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain.