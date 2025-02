Ferrero svela: “Ho perso i tifosi della Samp per via del Napoli”

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e personaggio a dir poco singolare, ha svelato da dove nacque la rottura con i tifosi blucerchiati quando era patron. Ed a quanto pare tutto nacque proprio a causa degli azzurri e del Napoli. Andiamo a vedere nel dettaglio la sua ricostruzione di una vicenda sempre delicata.

Ha scritto, a suo modo, pagine memorabili di storia del calcio italiano alla guida della Sampdoria, prima poi del tracollo prima sportivo e poi anche finanziario che lo ha portato anche in non pochi guai con la giustizia. Insomma, la sua vita nella Serie A e nel mondo del calcio italiano è stato una autentica altalena di gioie e di forti delusioni.

In tal senso, però, è del tutto innegabile che il tema principale da questo punto di vista è stato senza ombra di dubbio il suo rapporto in qualità di patron del club blucerchiato con i tifosi della Samp. E, come svelato dallo stesso Massimo Ferrero, tale rottura pare proprio sia nato a causa del Napoli. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ha detto e che cosa bisogna sapere.

Il presidente della Samp torna sulla rottura con i tifosi

Come è noto e come tutti ricorderanno, le sue interviste sono sempre state sopra le righe, in linea con un personaggio mai banale. In tal senso, Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni di Radio Capri ed ha raccontato da dove è nata la sua rottura con una fetta importante della tifoseria della Sampdoria. Ecco le sue parole:

“Ho perso in maniera definitiva la tifoseria blucerchiata il giorno di Sampdoria-Napoli. I nostri tifosi stavano intonando cori che non erano soliti da quelle parti contro i napoletani. Sono andato in campo per invitare tutti a smetterla e da lì mi sono fatto nemici tutti. Il motivo è perché ho difeso i napoletani. Alla fine, però, Ferrero ha portato la Sampdoria in Europa.”

Ferrero racconta: “Ruppi con i tifosi a causa del Napoli”

Ha anche parlato di Antonio Conte, dal momento che lo ha invitato ad essere felice per il fatto di essere a Napoli. Difficilmente, infatti, secondo Massimo Ferrero, potrebbe essere più felice di quanto lo può essere in azzurro proprio per il calore dei napoletani.