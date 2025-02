Serie A, la big cambia proprietà: intreccio di mercato col Napoli

In Serie A arriva la svolta per la cessione della big del nostro calcio, che potrebbe seriamente cambiare proprietà. Attenzione a questa operazione, dal momento che può venire fuori un interessante intreccio di mercato proprio con il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, rispetto al passato la situazione al vertice delle grandi società la situazione è in costante evoluzione ed altamente imprevedibile. In passato, in tal senso, ci si era abituati al fatto che i presidenti finissero per essere una sorta di icona di una determinata squadra. Oggi, invece, purtroppo le cose non sono così, visto che c’è molto più dinamismo da questo punto di vista.

Gli avvicendamenti societari, senza ovviamente parlare delle tante trattative che ci sono, sono praticamente all’ordine del giorno ed in tal senso ne sta per arrivare un altro che risulta essere del tutto inatteso. Una big di Serie A, in tal senso, potrebbe seriamente cambiare proprietà. E la notizia interessa da vicino anche al Napoli per un intreccio di mercato.

Serie A, svolta per la cessione della big: le ultime notizie

Il calcio italiano, da diverso tempo a questa parte, sta diventando sempre di più un qualcosa di periferico rispetto all’élite internazionale. In realtà, però, a prescindere da quanto avviene per quanto riguarda il calciomercato, in campo in Europa le nostre squadre raggiungono ottimi risultati. Ora, però, una big di Serie A fa i conti con un grande cambiamento.

Stando a quanto raccontato da Il Sole 24 Ore, infatti, ai dirigenti di Oaktree sono giunte delle manifestazioni di interesse per una quota azionaria dell’Inter. Nello specifico si tratterebbe di investitori stranieri, che allo stato attuale delle cose stanno valutando l’acquisizione di una quota di minoranza del club nerazzurro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La big cambia proprietà: intreccio di mercato con il Napoli

Al momento Oaktree non ha dato mandato a nessuno di curare la cessione del club in questione, vale a dire l’Inter, ma questo dimostra che ci sono degli interessamenti che potrebbero tradursi in qualcosa di concreto.

Attenzione, dal momento che il Napoli e l’Inter hanno diversi interessi di mercato in comune, a partire da Bijol dell’Udinese. E per questo attenzione a questo possibile ulteriore colpo di scena.