Mercato Napoli, colpo Okafor: retroscena shock da Palmeri

Mercato Napoli, arriva la svolta in relazione al colpo Noah Okafor con cui il club di Aurelio De Laurentiis ha chiuso questa sessione di calciomercato. Emerge, infatti, un retroscena relativo a questo affare che è stato svelato da Tancredi Palmeri e che cambia la percezione della situazione. Ecco che cosa c’è da sapere.

Come è noto, ci si aspettava sicuramente di più dal calciomercato che si è appena concluso. Ancor di più dopo l’arrivo dei 75 milioni di euro derivanti dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Alla fine è arrivato praticamente sul gong della sessione di gennaio il solo Noah Okafor, con la formula del prestito e provenienti dal Milan.

Un qualcosa ed un nome del tutto inatteso, visto che erano decisamente più altisonanti gli altri nomi messi nel mirino in sede di mercato dal Napoli. Da Alejandro Garnacho fino ad arrivare a Karim Adeyemi. In tal senso, emerge adesso un retroscena su questo colpo piazzato da Giovanni Manna che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere perché.

Mercato Napoli, colpo Okafor: ecco i dettagli sull’affare

Si tratta di un calciatore che di certo non può generare entusiasmo nella piazza napoletana, ancor di più perché è forte del primo posto in classifica. Al di là di tutto, però, può tornare utile nelle rotazioni, visto che può agire sia largo a sinistra che eventualmente come prima punta. Su questo colpo c’è un importante retroscena da conoscere molto interessante.

A rivelarlo è il noto giornalista Tancredi Palmeri in una intervista concessa a Tele A, che spiega come Okafor sia stato cercato a maggio dal Como. Il Milan, però, in quel caso ha rifiutato questa proposta dal momento che voleva cedere il calciatore solo a titolo definitivo. Probabilmente in casa Napoli stanno approfittando dello stato d’animo di Conte.

Napoli, retroscena sull’affare con il Milan: cambia tutto

Secondo Tancredi Palmeri, infatti, forse il fatto che il Napoli sia al primo posto è controproducente e stanno approfittando del fatto che Conte stia troppo buono di questi tempi.

A Napoli, infatti, sempre secondo il giornalista, il tecnico ex Juventus e Chelsea ha rivalutato calciatori come Juan Jesus e Spinazzola, ma non si può confondere l’eccezione con la normalità. Chiaramente spetterà al campo dare ancora una volta il verdetto finale.