Mario Rui torna in Serie A, colpo a zero e sgarbo al Napoli

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Una big di Serie A ha mosso dei passi concreti per assicurarsi le prestazioni di Mario Rui per prenderlo a parametro zero e regalare un rinforzo al proprio allenatore. Si tratterebbe di uno sgarbo non di poco conto ai tifosi del Napoli.

Si tratta di un calciatore che con la maglia del Napoli ha scritto delle pagine enormi della storia di questa società. Sette anni e mezzo, d’altronde, non sono semplici da dimenticare e da lasciarsi alle spalle, dal momento che è per distacco la squadra con la quale ha trascorso la fetta più importante della sua carriera. Sicuramente in termini di tempo, ma anche emotivamente.

L’epilogo di questa storia d’amore, però, non è stato in linea con quanto fatto in campo, dal momento che per lui c’è stato prima un periodo da fuori rosa e poi, in conclusione, come capitolo finale, la rescissione consensuale. In tal senso, però, per il ritorno di Mario Rui in Italia arriva una svolta non di poco conto e si tratterebbe di uno sgarbo ai suoi ex tifosi del Napoli.

Il terzino portoghese torna in Serie A: colpo di scena inatteso

Da quando ha rescisso il suo contratto con il Napoli, ovviamente ha iniziato a guardarsi attorno. In senso assoluto, la sua priorità è quella di restare in Italia ed in Serie A, anche per ragioni familiari. Proprio da questo punto di vista, su questo fronte, arrivano delle notizie che lasciano tutti di stucco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nel dettaglio.

Stando a quanto raccontato da Mario Mauri, procuratore di Mario Rui, in una intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.it, infatti, c’è stato un contatto a dicembre con la Juventus per il terzino sinistro ex Empoli e Roma. In tal senso, in bianconero c’è Cristiano Giuntoli che conosce ed apprezza molto lo stesso Mario Rui.

Mario Rui nella big italiana, sgarbo ai tifosi del Napoli

Allo stato attuale delle cose non ci sono stati sviluppi significativi, dal momento che i bianconeri non hanno affondato il colpo. Se questa pista si dovesse riaprire e Mario Rui dovesse accettare il corteggiamento della Juventus, allora sarebbe davvero uno sgarbo per i tifosi del Napoli.