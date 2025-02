Mercato Napoli, non solo Okafor: doppio affare last minute

Mercato Napoli, gli azzurri si stanno muovendo in maniera quasi frenetica in questo finale di calciomercato di gennaio ed il primo nome in tal senso è sicuramente l’attaccante del Milan Noah Okafor. In tal senso, però, attenzione al doppio affare last minute che si può condurre in porto e che può puntellare questa rosa.

E’ stato un mese di gennaio che, per quanto riguarda il calciomercato, è stato davvero da incubo. Giovanni Manna e tutto lo staff mercato, infatti, hanno praticamente fallito ogni obiettivo che era stato prefissato. A partire dal difensore centrale, come Pietro Comuzzo, fino ad arrivare al valzer per l’ala sinistra. Per il quale adesso bisogna provare a fare di necessità virtù ed accontentarsi.

Il primo nome della lista era quello di Alejandro Garnacho, ma tutto è sfumato per le richieste fuori portata dal Manchester United. In seconda battuta si è andati diritti su Karim Adeyemi, ma in questo caso a far sfumare tutto è stata la volontà del calciatore di non lasciare il Borussia Dortmund a stagione in corso. In tal senso, adesso il più probabile è Noah Okafor.

Mercato Napoli, doppio colpo in entrata: le ultime notizie

Dopo i problemi emersi per liberare Saint Maximin, con il quale era stata raggiunta la quadra in maniera definitiva, il Napoli sembra aver bloccato Noah Okafor, prendendolo con la formula del prestito dal Milan. Si tratta di un profilo molto interessante, dal momento che può agire da seconda punta oltre che da esterno sulla corsia di sinistra. Ma non è tutto.

Stando a quanto raccontato da EuropaCalcio, infatti, il Napoli sta continuando a seguire con particolare attenzione il profilo di Francis Amuzu, che dunque sarebbe più che altro una pedina aggiuntiva rispetto a quella di Noah Okafor. In tal senso, ecco qual è l’intreccio di calciomercato che potrebbe portare in azzurro il calciatore dell’Anderlecht.

Non solo Okafor, doppio rinforzo possibile per Conte

L’arrivo di Amuzu, a quanto pare, è legato alla partenza di Ngonge, per il quale continuano ad arrivare proposte che, però, il Napoli sta rispedendo al mittente. In tal senso, è difficile immaginare che possa arrivare, ma non è da escludere nelle intenzioni un doppio colpo in questo ultimo giorno della sessione in questione.