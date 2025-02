Calciomercato Napoli: il sostituto di Kvara in Brasile

Il Napoli ha monitorato a lungo profili di caratura internazionale. Spunta il nuovo affare in Brasile: poteva diventare il sostituto di Kvara con la maglia azzurra

Soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato è arrivato Okafor per una soluzione immediata in modo da sostituire Kvara. Il talento georgiano ha scombussolato i piani della dirigenza partenopea: spunta il nuovo intreccio in Brasile, nuova beffa per Manna che spiegherà le sue sensazioni in conferenza stampa a Castel Volturno.

La dirigenza partenopea ha cercato di accontentare Conte con nuovi innesti di qualità: sono arrivati Billing e Okafor oltre al secondo portiere Scuffet. Ora il Napoli penserà soltanto alle dinamiche di campo per lottare punto a punto con l’Inter che recupererà giovedì sera la sfida contro la Fiorentina interrotta a causa del malore di Bove. Il ds Manna spiegherà tutte le sue motivazioni in una lunga conferenza stampa a Castel Volturno per capire i reali obiettivi del Napoli a metà stagione. Inizialmente bisognava entrare tra le prime quattro in classifica, ma tutto è cambiato in poco tempo grazie al super lavoro di Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa in Brasile: ecco dove giocherà

Saranno mesi intensi in casa azzurra per continuare a sognare lo Scudetto dopo una stagione iniziata nel migliore dei modi. Spunta il nuovo affare in Brasile: ecco la mossa a sorpresa proprio nelle ultime ore, dice addio all’Europa.

Pochi minuti fa l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha svelato il trasferimento immediato di Amuzu dall’Anderlecht al Gremo per una cifra vicina al milione e mezzo. Spunta così l’addio all’Europa per il talentuoso giocatore belga pronto così a volare in Brasile nelle prossime ore. Il ds Manna lo aveva monitorato per sostituire al meglio Kvara: era uno dei profili suggeriti per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il Napoli ha virato subito su Okafor arrivato soltanto a poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Ora il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere nuovi colpi in vista della prossima stagione vista l’immediata qualificazione alla prossima Champions League.

Il ds Manna è pronto ad annunciare nuovi acquisti di caratura internazionale per la prossima stagione per vivere notti europee negli stadi più belli. Spunta l’addio di Amuzu che ha deciso di iniziare una nuova avventura suggestiva in Sudamerica.