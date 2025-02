Napoli, grana Meret: l’annuncio di Pastorello

Il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato per stabilire anche la decisione sul rinnovo contrattuale di Alex Meret. Spunta tutta la verità sul futuro del portiere friulano

La dirigenza partenopea è pronta ad accontentare Conte sul fronte calciomercato estivo. La rosa del Napoli sarà ancora rivoluzionata per affrontare il doppio impegno in vista della prossima stagione: la qualificazione in Champions League è ad un passo dopo un inizio sprint degli uomini di Conte. La situazione Meret non è ancora chiara del tutto: spunta la volontà anche del suo agente Pastorello.

La dirigenza partenopea è sempre protagonista sul fronte calciomercato per puntellare anche la rosa del futuro. Da valutare anche la situazione di Alex Meret in scadenza contrattuale con il Napoli: ecco la volontà del giocatore a partire dalla prossima stagione. Il ds Manna comunicherà le sue scelte sul fronte calciomercato durante la conferenza stampa a Castel Volturno: un momento decisivo per programmare anche la prossima stagione degli azzurri. Conte ha invocato a gran voce nuovi rinforzi, ma è arrivato soltanto Okafor a poche ore dalla chiusura di calciomercato.

Napoli, la decisione su Meret: la mossa a sorpresa

La nuova mossa a sorpresa in vista del futuro in modo da conoscere così il prossimo portiere del Napoli se sarà o meno ancora Meret. Ecco la decisione definitiva in ottica futura: ormai ci siamo per conoscere il futuro.

Come svelato dal suo agente, Federico Pastorello, la situazione di Alex Meret è in stand-by. Ai microfoni di Radio Sportiva il suo procuratore ha rivelato che la sua volontà è quella di restare in maglia azzurra: le parti sono vicine, ma tutto può succedere. Ha aggiunto che sarebbe sorprese se non ci fosse il rinnovo contrattuale per il suo assistito: la cosa certa è che Meret continuerà a concentrarsi sulle dinamiche di campo senza pensare al suo futuro.

Già l’Inter si è mossa per il colpo a parametro zero in estate: Beppe Marotta ha intenzione di beffare il presidente De Laurentiis che dovrà comunicare la sua decisione. Meret è entusiasta del progetto partenopeo: negli ultimi mesi è migliorato anche sotto il profilo della leadership per continuare ad andare avanti a volare in alto. Ora il portiere della Nazionale italiana vorrà capire i margini da parte di ADL per continuare insieme il matrimonio. Tutto può cambiare improvvisamente nei prossimi giorni.