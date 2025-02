Napoli, infortunio Buongiorno: quando tornerà titolare

Il Napoli è pronto a scendere subito in campo contro l’Udinese. Un lungo infortunio ha impedito al difensore azzurro, Alessandro Buongiorno, di essere protagonista per due mesi: la decisione di Conte

Il centrale azzurro è tornato a sedersi in panchina nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma, ma ora spunta la nuova decisione di Antonio Conte dopo un lungo infortunio rimediato da Buongiorno. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Alessandro Buongiorno è stato rimpiazzato alla grande da Juan Jesus, ma non vede l’ora di tornare in campo dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto fuori dal terreno di gioco per circa due mesi. Spunta la nuova decisione di Conte dopo la panchina all’Olimpico contro la Roma. Tutto si deciderà nelle prossime ore per arrivare così alla scelta di rivederlo in campo dal primo minuto: l’allenatore azzurro ha in mente un piano ben preciso dopo le prestazioni da applausi del difensore brasiliano.

Napoli, la svolta per Buongiorno: la mossa a sorpresa di Conte

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno tornerà titolare per la sfida contro l’Udinese in programma domenica sera al Maradona. Saranno giorni decisivi per conoscere il suo stato di forma: Conte aveva svelato come il difensore azzurro aveva perso il tono muscolare. Sono state due settimane importanti per continuare ad allenarsi: anche grazie alle prestazioni di Juan Jesus, non c’è stato bisogno di affrettare i tempi.

Il difensore brasiliano ha collezionato prove importanti contro squadre blasonate ricevendo grandi applausi dai tifosi. Ora Buongiorno non vede l’ora di tornare protagonista in campo: saranno ore decisive per rivederlo in campo dal primo minuto contro l’Udinese. Il Napoli vorrebbe così continuare a vincere dopo il pareggio arrivato nei minuti finali contro i giallorossi guidati da Claudio Ranieri.

Ora servono subito i tre punti per tenere il passo dell’Inter che recupererà la sfida contro la Fiorentina nella serata di giovedì: i nerazzurri potrebbero così tornare a pari punti con gli azzurri vista la partita in meno dopo il malore rimediato da Bove.

Buongiorno non vede l’ora di essere protagonista ancora in maglia azzurra per duellare contro gli attaccanti avversari: ormai ci siamo per rivederlo in campo dal primo minuto. Il Napoli continua a sognare in grande per cullare il sogno Scudetto: la sfida contro l’Udinese sarà fondamentale per ritornare alla vittoria.