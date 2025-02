Napoli, Conte cambia l’attacco: un big andrà in panchina

Conte continua a pensare alla rivoluzione in vista della sfida contro la Lazio. Non solo in difesa, ma un big è pronto a riposare: ecco chi giocherà

Saranno giorni decisivi per affrontare la Lazio all’Olimpico nel migliore dei modi. Ecco la rivoluzione in attacco da parte di Antonio Conte: spunta l’intreccio decisivo. Il Napoli cercherà di mantenere il divario dall’Inter per affrontare il big match sempre in vantaggio di qualche punto: i nerazzurri saranno impegnati in casa della Juventus per una nuova sfida ricca di storia.

Due trasferte ostiche per gli azzurri che affronteranno Lazio e Como: un mese di febbraio già decisivo per conoscere così il reale obiettivo del Napoli che vorrebbe raggiungere aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Conte è stato l’artefice di questa stagione eccezionale alla guida della squadra partenopea che vuole sognare in grande. Ancora novità importanti in vista della prossima gara contro i biancocelesti che cercheranno di allungare in classifica per un posto in Champions. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni con la decisione definitiva di Conte.

Napoli, la scelta di Conte: ecco chi andrà in panchina

Nessun giorno di riposo dopo il pari contro l’Udinese, ma Conte ha voluto tenere alta la concentrazione per affrontare la Lazio nel migliore dei modi. Spunta una nuova rivoluzione in attacco: ecco la mossa a sorpresa con un big in panchina.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, uno tra Neres e Politano potrebbe riposare in vista della sfida contro la Lazio. Okafor e Ngonge scalpitano per una maglia da titolare: l’ex Milan sta recuperando in fretta la forma fisica allenandosi regolarmente tutti i giorni.

Ha già debuttato in maglia azzurra nei minuti finali contro l’Udinese, ma ora l’allenatore azzurro potrebbe concedere un turno di riposo. Anche Billing potrebbe fare il suo esordio con il Napoli: Conte starebbe pensando così alla miglior decisione possibile. Il Napoli continua a lavorare regolarmente a Castel Volturno. Nessun giorno di riposo concesso da Antonio Conte che ora proverà a vincere le prossime due sfide di campionato per presentarsi sempre in vantaggio in classifica sull’Inter.

Neres è apparso stanco e poco pimpante rispetto al mese precedente: il brasiliano ha bisogno forse di un turno di riposo per riprendersi in fretta in vista del big match di inizio marzo contro la squadra di Simone Inzaghi. Anche Politano rischia di restare fuori contro la Lazio: tutto dipenderà dalle scelte di Conte.