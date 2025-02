Napoli, rivoluzione in difesa: la mossa a sorpresa di Conte

Il Napoli continua a sognare in grande per non perdere il treno Scudetto. Ora arriveranno due ostiche trasferte contro Lazio e Como: Conte sorprende tutti in difesa

Saranno giorni decisivi in casa azzurra per prendere la miglior decisione possibile per affrontare la Lazio all’Olimpico. All’andata i biancocelesti hanno vinto al Maradona grazie al gol di Isaksen, ma ora gli azzurri vorrebbero tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi in campionato. Spunta la nuova rivoluzione di Conte per sorprendere tutti: ecco la verità.

Conte cercherà di schierare il miglior undici per superare la squadra guidata da Marco Baroni che ha dato filo da torcere al Maradona. Un mese di febbraio già decisivo per conoscere da vicino la lotta Scudetto con l’Inter, ma occhio anche all’Atalanta che ha ripreso il cammino eccezionale in campionato.

L’obiettivo primario del Napoli, come svelato anche da Conte, è quello di tornare subito in Champions League per vivere nuovamente serate magiche in campo internazionale. Di Lorenzo e compagni lotteranno fino alla fine per dare filo da torcere ai nerazzurri tornati a meno uno proprio dal Napoli. Ecco la nuova mossa a sorpresa in casa azzurra.

Napoli, la novità in difesa: ecco l’idea di Conte

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte starebbe pensando ad una rivoluzione in difesa rispetto all’ultima sfida contro l’Udinese. Buongiorno tornerà in campo dal primo minuto con Juan Jesus che potrebbe prendere il posto di Mazzocchi: l’allenatore del Napoli spera di recuperare Olivera in vista della sfida contro il Como per poi prepararsi al meglio per il big match contro l’Inter.

Il Napoli cercherà di bloccare l’attacco della Lazio che continua a segnare grappoli di gol. Conte cercherà così di rivoluzionare la retroguardia azzurra con il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno che si è seduto in panchina nelle ultime due sfide di campionato. Juan Jesus ha già giocato come terzino sinistro con Mazzocchi che tornerà in panchina: nelle ultime ore il terzino napoletano è stato criticato duramente anche dai tifosi per l’errore contro l’Udinese.

La squadra azzurra ha voglia di riscatto dopo i due pareggi collezionati nelle ultime settimane: servono sei punti per tenere il passo dell’Inter prima dello scontro diretto al Maradona in programma il 2 marzo. Buongiorno e Juan Jesus potrebbero scendere in campo da titolari con posizioni davvero a sorpresa.