Napoli: primo regalo a Conte, affare da 45 mln

In casa partenopea si continua a ragionare con attenzione sul calciomercato. C’è un profilo che potrebbe tornare in auge nei prossimi mesi

È un Napoli che lavora con molta attenzione su come programmare il futuro. Il club partenopeo non ha intenzione di sbagliare come già fatto in passato e si sta ragionando sin da ora sui profili da portare alla corte di Conte a partire magari già da inizio campionato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma c’è un nome che potrebbe presto ritornare in auge per quanto riguarda gli azzurri.

Calciomercato Napoli: un obiettivo ritorna di moda?

Il Napoli lavora per cercare di riuscire a dare a Conte una rosa sicuramente molto importante. L’obiettivo, come spiegato in più di un’occasione, è quello di colmare le lacune registrate in questa stagione. Le seconde linee non hanno assolutamente convinto e per questo motivo si proverà a individuare i profili giusti per dare al tecnico dei giocatori di assoluta qualità.

Stando a quanto riferito dalla Spagna, il Napoli potrebbe ritornare con forza su Lukebakio durante il calciomercato estivo. Il belga aveva già dato a gennaio il proprio assenso al trasferimento in azzurro. Poi per diversi motivi non si è arrivati alla fumata bianca. Ora si starebbe ragionando sulla possibilità di fare un nuovo tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Un affare non semplice considerato che il Siviglia è pronta a chiudere 45 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore.

Mercato Napoli: Lukebakio sempre nel mirino

