Lazio-Napoli: tegola per il tecnico, rischio lungo stop

Non arrivano buone notizie per un tecnico in vista del big match del prossimo weekend. Il rischio è quello di dover fare i conti con un lungo stop

Fari puntati su Lazio-Napoli. La partita contro i biancocelesti rappresenta uno scoglio non semplice da superare per la squadra di Conte. Le difficoltà non sono sicuramente mancate nelle ultime uscite e i biancocelesti stanno attraversando sicuramente un momento di fiducia e di grande forma. Per questo motivo ci attendiamo una partita molto combattuta e destinata ad essere decisa dai singoli dettagli.

Intanto un tecnico rischia di perdere un calciatore importante. Il problema registrato non è di poco conto e si dovrà iniziare a valutare meglio le sue condizioni. Di certo la sua presenza all’Olimpico non è assolutamente scontata. Anzi si rischia un lunghissimo stop proprio a causa dell’infortunio. Si avrà un quadro chiaro solamente nelle prossime ore e dopo tutti gli esami strumentali che sono in programma.

Lazio-Napoli: infortunio e forfait, i dettagli

Lazio-Napoli ad oggi rappresenta una partita molto importante in chiave Scudetto. I biancocelesti potrebbero fare un grande favore all’Inter soprattutto in ottica scontro diretto del 2 marzo. Naturalmente i partenopei proveranno a ritrovare il successo per cambiare un po’ le sorti di un cammino che in questo momento sembra essere più difficoltoso del previsto.

Intanto, però, la Lazio contro il Napoli quasi certamente non potrà contare su Dia. Il centravanti è uscito anzitempo dalla sfida contro il Monza per un problema alla caviglia ed oggi saranno effettuati gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Non è la prima volta che il giocatore accusa un guaio simile e il rischio è quello che si possa trattare comunque di una ricaduta. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Ma la speranza da parte della Lazio è che Dia possa essere a disposizione per la sfida con i partenopei.

Una speranza flebile considerando che sono in programma gli esami strumentali. Solo successivamente capiremo se si potrà arrivare ad una presenza di Dia in Lazio-Napoli oppure si assisterà ad un passo indietro proprio per questo infortunio.

Lazio-Napoli: Dia a forte rischio

Dia è a forte rischio per quanto riguarda Lazio-Napoli. L’attaccante difficilmente riuscirà a recuperare dall’infortunio alla caviglia e vedremo cosa diranno gli esami strumentali sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste.