Napoli, Conte cambia ancora: un titolare fatto fuori

Antonio Conte è pronto a cambiare ancora una volta faccia al suo Napoli ed in tal senso viaggia verso l’esclusione un titolare. Si tratta di una notizia che lascia tutti di stucco, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. Si tratta di un qualcosa che risulta essere inatteso.

Si tratta di una fase decisiva per il campionato degli azzurri, che dopo 17 giornate in vetta non hanno nessuna intenzione di smettere di correre proprio adesso. In tre partite complicate come le due trasferte di Roma contro i giallorossi prima e la Lazio poi, intervallate dalla gara con l’Udinese, infatti, la squadra ha portato a casa solo tre punti ed ora occorre riprendere la marcia.

I segnali arrivati non sono stati completamente da buttare, dal momento che sono anche arrivate buone risposte. A partire dal fatto che a pochi minuti dal fischio finale a Roma, in entrambi i casi, la squadra era in vantaggio. In vista della gara contro il Como, Antonio Conte è pronto a sorprendere ancora una volta ed a lasciare fuori un titolare. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Napoli, le ultime da Castel Volturno: ecco che si sa

Il margine di errore, arrivati a questo punto, è davvero ridotto ai minimi termini, soprattutto se si considera che serve arrivare avanti sull’Inter alla partita dello stadio Diego Armando Maradona decisiva probabilmente in chiave Scudetto. In tal senso, per il Napoli arrivano degli aggiornamenti significativi in vista delle scelte di formazione che farà il tecnico azzurro.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Pasquale Tina in una intervista concessa a Radio Marte, infatti, Antonio Conte per la partita tra il Como ed il Napoli è pronto a riproporre il 3-5-2 e ad apportare delle modifiche. Il laterale di centrocampo di destra sarà Matteo Politano, con Mazzocchi e non Leonardo Spinazzola o Mathias Olivera sulla fascia di sinistra.

Conte cambia ancora: un titolare verso l’esclusione

Probabilmente la scelta è dettata dal fatto che né Spinazzola né Mathias Olivera sono al top della forma e della condizione. In avanti, invece, spazio ovviamente ancora una volta a Giacomo Raspadori ed a Romelu Lukaku, che hanno il potenziale per fare cose ottime insieme contro la Lazio e che potrebbero alzare ancora il livello di intesa.