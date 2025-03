Napoli: addio Anguissa, l’erede arriva dalla Serie A

Il futuro del centrocampista è sempre più lontano dai partenopei e Manna si sta già muovendo per il sostituto. Ecco i dettagli

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. I partenopei sin da ora si stanno muovendo su obiettivi che possono davvero essere utili per alzare ancora di più il livello della rosa a disposizione di Conte. Per il momento sono in corso diversi sondaggi, ma c’è un profilo che già nelle prossime settimane potrebbe diventare molto importante per quanto riguarda Manna. Una operazione non facile anche se un tentativo lo si potrebbe fare.

Secondo le informazioni di Tuttosport, ci sarebbe già stato un sondaggio da parte del Napoli per il giocatore in ottica calciomercato estivo. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro e capire se ci potrà essere il via libera a questa operazione oppure no. Naturalmente Manna ci sta lavorando e vedremo se ci sarà l’opportunità di arrivare all’accordo oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo dal Torino, i dettagli

Il Napoli lavora sul calciomercato per andare a rinforzare la squadra a disposizione di Conte. C’è un giocatore che si sta mettendo in mostra nelle ultime settimane e sono diverse le squadre che hanno deciso di sondare il terreno. Per adesso ogni tentativo è stato rispedito al mittente visto che la volontà è quella di trattenerlo in rosa anche la prossima stagione. Ma c’è la consapevolezza che se il forcing dovesse diventare importante, allora le cose potrebbero cambiare.

I partenopei sembrano essere tornati con forza su Casadei. Le prestazioni del giocatore stanno portando il Torino a lavorare sul riscatto e nelle prossime settimane altre squadre potrebbero decidere di sondare il terreno in ottica calciomercato estivo. Ci pensa anche il Napoli, che lo ha già seguito in passato. E il suo profilo è assolutamente quello ideale per andare a sostituire eventualmente Anguissa, sempre più vicino all’addio.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Napoli sta semplicemente pensando di andare a chiudere una operazione simile, ma non c’è alcuna certezza. Vedremo come si svilupperò la situazione e quali saranno le possibilità di mettere a segno il colpo Casadei nel prossimo calciomercato. La speranza da parte di Manna è che da parte di Cairo ci possa essere una apertura per riuscire a dare al tecnico un giocatore importante anche per il futuro.