Napoli: Manna beffa Marotta, colpo dal Bologna

È una dirigenza partenopea che inizia a muoversi sul calciomercato. Ci sarebbe stato un sondaggio per un giocatore del Bologna: i dettagli

Sono giorni di lavoro per Manna. Il direttore sportivo in queste settimane sta sondando diversi profili in vista della prossima stagione. Nonostante l’annata sia ancora in corso e diversi obiettivi da raggiungere, il club è già impegnato a programmare il futuro e la volontà, come spiegato in più di un’occasione, è quella di creare una squadra ancora più competitiva rispetto a quella attuale.

Secondo le informazioni di Areniello, il Napoli sarebbe pronta a sfidare l’Inter sul calciomercato. Il giocatore del Bologna piace molto anche a Manna e il direttore sportivo valuta la possibilità di sondare il terreno per valutare meglio il tutto. Per il momento siamo nel campo delle riflessioni. Non è da escludere, però, che il direttore sportivo possa decidere di muoversi per anticipare i nerazzurri e dare un segnale anche a Conte sulle ambizioni di questa squadra. Ricordiamo che il tecnico leccese ha chiesto delle garanzie per continuare la sua esperienza sulla panchina azzurra.

Calciomercato Napoli: si muove Manna, affare con il Bologna

In questo momento a Castel Volturno si sta ragionando sui giocatori da prendere. Come spiegato in precedenza, l’obiettivo di Manna è quello di andare ad acquistare rinforzi funzionali al modo di giocare di Conte. Non c’è più la volontà di commettere errori e portare calciatori che magari non sono funzionali. Quindi si sta ragionando sui profili giusti e c’è un nome che sembra intenzionato a scalare le gerarchie.

Il Napoli starebbe seguendo da vicino Castro del Bologna. Il classe 2004 sta facendo molto bene con i felsinei ed è diventato obiettivo di calciomercato di diverse squadre. I partenopei sono pronti a sfidare in particolare l’Inter per assicurarsi il talento argentino. Una operazione non facile considerato che il giocatore non ha mai nascosto una certa simpatia con il club nerazzurro e quindi sarà un colpo difficile da chiudere.

Ma il Napoli comunque lavora a questa operazione ed è pronto a muoversi con Manna per strappare Castro alla concorrenza nel prossimo calciomercato. Si tratta di un profilo importante e in grado di fare un salto di qualità di livello. Vedremo se alla fine ci sarà davvero l’opportunità di chiudere l’operazione oppure la spunterà l’Inter. Per adesso si è nel campo delle riflessioni e nelle prossime settimane vedremo quali saranno le scelte dei partenopei.