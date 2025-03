Ancelotti via dal Real, svolta per il grande ritorno

Non è una stagione esaltante, almeno nella percezione dei tifosi, per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che infatti da tempo viene dato per vicino all’addio. In tal senso, per l’ex allenatore del Napoli arriva una svolta importante dal momento che per lui può avere luogo il grande ritorno. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Si tratta senza ombra di dubbio dell’allenatore che ha vinto di più nella storia di questo sport e lo ha fatto, apparentemente, con una semplicità impressionante. Non si è, infatti, mai scomposto né tantomeno abbia mai preteso di far filosofia facendo l’allenatore. Al Real Madrid, però, quest’anno è un po’ complicata la situazione per lui. Soprattutto per le due umiliazioni con il Barcellona.

Si tratta di una partita troppo sentita per i tifosi dei galacticos per giocare e perdere in quel modo. In tal senso, da più parti arrivano notizie relative all’addio di Ancelotti a fine stagione al Real Madrid ed il suo futuro potrebbe essere seriamente la panchina della sua ex squadra. E si tratta di una notizia che sorprende tutti, dal momento che si tratta di una soluzione del tutto inattesa.

Il tecnico può dire addio al Real Madrid: le ultime notizie

Gli unici due passaggi a vuoto della carriera di Carlo Ancelotti sono stati probabilmente quello a Napoli e quello all’Everton, in un periodo delicato della sua carriera dal momento che poi il Real Madrid ha deciso di sorprendere su di lui in un momento in cui nessuno più dava l’impressione di credere in lui. Ma andiamo a vedere le ultime notizie.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, Carlo Ancelotti è finito seriamente nel mirino del Chelsea che vorrebbe seriamente puntare su di lui per la prossima stagione per sostituire l’attuale guida tecnica, vale a dire Enzo Maresca. Nonostante abbia più volte ribadito che vorrebbe restare al Real, il suo ritorno a Londra si potrebbe per davvero concretizzare.

Ancelotti torna nella sua ex squadra: risvolto romantico per lui

Nella dirigenza del Chelsea, infatti, c’è la convinzione che un progetto ambizioso ed una offerta economica irresistibile potrebbero bastare per convincere Carlo Ancelotti. Si attendono sviluppi in tal senso, con il Chelsea che potrebbe affondare il colpo dell’estate per la panchina.