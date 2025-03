Napoli, Conte in ansia: out il difensore, duro colpo

In casa Napoli scatta l’allarme per quanto riguarda la linea di difesa di Antonio Conte e questo rappresenterebbe, in caso di forfait effettivo, un duro colpo per tutta la squadra. Andiamo a vedere, da questo punto di vista, le ultime notizie in tal senso e le eventuali contromisure che il tecnico potrebbe adottare.

Domani alle ore 12.30 gli azzurri saranno impegnati in una partita a dir poco delicato, per quanto facile o comunque più accessibile sulla carta, contro il Venezia. La squadra di Antonio Conte, infatti, è obbligata a vincere per mettere pressione, poi, ad Inter ed Atalanta nella lotta per lo Scudetto. Le due squadre nerazzurre, infatti, si affronteranno alle ore 20.45 in una gara al cardiopalma.

La gara in questione è resa poi ancora più delicata, oltre che per l’orario, anche perché arriva prima della sosta ed è fondamentale arrivarci con la giusta serenità. In tal senso, però, in casa Napoli scatta l’allarme per quanto riguarda il difensore, la cui assenza rappresenterebbe un duro colpo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Conte in apprensione: allarme per la linea di difesa

Quello che sta facendo Antonio Conte insieme alla sua squadra è davvero impressionante, dal momento che erano decisamente diversi gli obiettivi ad inizio stagione, quando l’unica richiesta fatta dalla società era di tornare in Europa. Fosse anche la Conference League, per ammissione dello stesso allenatore azzurro. Ma andiamo a vedere le ultime notizie.

L’allarme in questione, infatti, riguarda Giovanni Di Lorenzo. Si tratta di un calciatore inamovibile per Antonio Conte e questa preoccupazione nasce dal fatto che il capitano del Napoli è diffidato ed in caso di ammonizione salterebbe il big match dello stadio Diego Armando Maradona contro il Milan dopo la sosta. Un qualcosa assolutamente da evitare.

Napoli, apprensione per il difensore: le ultime notizie

Allo stato attuale delle cose non ci sono dubbi sulla presenza in campo di Di Lorenzo, dal momento che è un calciatore esperto che sa come gestirsi. Ovviamente, però, in casa Napoli tutti gli chiederanno massima attenzione per evitare beffe.

In un contesto di questo tipo, è facile immaginare che Conte, se dovesse essere nelle condizioni di farlo, potrebbe seriamente pensare di richiamarlo in panchina con un po’ d’anticipo, permettendo anche a Mazzocchi di prendere minuti.