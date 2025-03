Modulo inedito per il Napoli, Conte spiazza tutti

In casa Napoli le sorprese sono sempre di più all’ordine del giorno ed in tal senso adesso Antonio Conte può sorprendere davvero tutti. Potrebbe seriamente proporre una soluzione inedita anche per sorprendere gli avversari in questo scatto finale di stagione decisivo per la lotta Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Rispetto al passato Antonio Conte ha dimostrato di essersi evoluto tantissimo, come sottolineato di recente anche da Leonardo Bonucci, suo ex calciatore. D’altronde non è certo un caso che sia considerato uno dei migliori allenatori in senso assoluto, dal momento che un traguardo del genere non può non passare da un lavoro di studio e di ricerca continuo.

Al Napoli in pochissimo tempo è riuscito a cambiare ed a stravolgere completamente in pochissimo tempo il destino di un club che dopo la passata stagione sembrava essere entrato in un vicolo cieco. In tal senso, però, adesso Conte è pronto a proporre una ulteriore novità tattica ed a salutare il 3-5-2 per alzare ancora di più il livello della squadra a sua disposizione.

Modulo inedito per gli azzurri: Conte sorprende ancora

In stagione, come è noto, era partito con il 3-4-2-1, ma con l’arrivo di Scott McTominay si è passati prima al 4-2-3-1 e poi al 4-3-3. L’emergenza infortuni, poi, ha costretto Antonio Conte ad adattarsi ed a passare al 3-5-2 ed anche con questo sistema di gioco la squadra si è espressa ad altissimi livelli. Ed ora può cambiare ancora una volta, sorprendendo tutti.

Stando a quanto raccontato dal noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, infatti, il Napoli si schiererà contro il Venezia con il 4-4-2, proprio per provare ad arginare il Venezia che, esattamente come Fiorentina ed Inter, gioca con la difesa a tre. In queste ultime due gare, seppur formalmente il modulo era il 3-5-2, in molti casi la squadra ha difeso a quattro.

Napoli, svolta tattica: si prepara l’addio al 3-5-2?

Seppur con gli stessi uomini, basti pensare al fatto che Giovanni Di Lorenzo ha agito a tutti gli effetti da terzino destro, con Scott McTominay in una posizione intermedia tra quella di interno di centrocampo e quella di esterno sulla sinistra, con Politano sul versante opposto.

In avanti, ovviamente, spazio ancora a Romelu Lukaku ed a Giacomo Raspadori, con Matteo Politano che invece agirà come al solito a tutta fascia sul versante destro.