Napoli, recupero Anguissa: la decisione di Conte

Nelle ultime ore ha tenuto banco la polemica per la convocazione di Frank Anguissa. Chiamato dalla Nazionale del Camerun, ecco la decisione di Conte in vista della prossima sfida

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è pronto a sognare in grande. Lo Scudetto è diventato l’obiettivo degli azzurri che torneranno a fare la voce grossa in campo internazionale. Nella prossima stagione Di Lorenzo e compagni vivranno nuovamente notti magiche in Champions: spunta l’ultimo dettaglio decisivo per il recupero di Anguissa.

Saranno due mesi da vivere intensamente in casa Napoli. Gli azzurri continueranno a sognare in grande per cercare di raggiungere lo Scudetto, ma Inter ed Atalanta non hanno intenzione di mollare. Il Napoli è pronto a recuperare anche tutti gli infortunati che sono ai box ormai da diverse settimane. Anguissa è stato già convocato dal Camerun per i prossimi impegni della propria Nazionale, ma ecco la decisione di Conte per la prossima sfida di campionato contro il Venezia.

Napoli, la mossa a sorpresa per Anguissa: la scelta definitiva

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Anguissa è pronto a rientrare tra i convocati di Antonio Conte in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia. Saranno ore intense per continuare a vincere in Serie A: l’obiettivo è quello di scalvacare l’Inter in attesa del big match contro l’Atalanta, in programma domenica sera a Bergamo.

Inizialmente il centrocampista del Napoli si siederà in panchina per poi essere utilizzato a partita in corso. Conte continuerà ad insistere sul doppio play con Gilmour in coppia con Lobotka. Anche Mazzocchi è pronto ad essere protagonista a Venezia, mentre sono da valutare le condizioni di David Neres.

Conte ha le idee chiare in vista della prossima gara di campionato per cercare di conquistare i tre punti contro la squadra di Di Francesco. Un momento decisivo della stagione per conquistare lo Scudetto: la sfida tra Inter ed Atalanta sarà decisiva per il trionfo del campionato italiano.

L’allenatore del Napoli porterà così in panchina Anguissa per utilizzarlo soltanto a partita in corso: novità importanti dal punto degli infortunati per avere tutta la rosa a disposizione dopo la sosta Nazionale. Il centrocampista del Napoli è voglioso di tornare tra i titolari, ma Gilmour è diventato subito un elemento di spicco dell’undici iniziale della formazione azzurra. Ormai ci siamo per sognare in grande.