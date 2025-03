Terremoto Napoli: cosa dice il piano evacuativo del Maradona?

Il terremoto è tornato a farsi sentire a Napoli facendo scattare ancora l’allarme per la popolazione partenopea. Spunta il piano evacuativo del Maradona: come fare?

La città di Napoli non sta vivendo ore tranquille a causa del terremoto che si è abbattuto nelle ultime ore. Ancora un sisma davvero pesante si è fatto sentire: ecco il piano evacuativo in caso di problemi per i tifosi durante la sfida casalinga allo Stadio Maradona.

Sono state ore traumatiche per la popolazione di Napoli a causa del forte terremoto. Un nuovo sisma ha messo in allerta i cittadini partenopei che si sono spaventati tanto: ci sono stati soltanto danni, ma per fortuna il peggio sembra ormai passato. Nel frattempo gli azzurri stanno preparando la sfida di Venezia per cercare di tornare al primo posto in classifica vista la sfida tra Inter ed Atalanta.

Tutto si può decidere già in questa giornata con l’assalto feroce di Lukaku e compagni che cercheranno di conquistare una nuova vittoria dopo il successo al Maradona contro la Fiorentina. Ecco il piano evacuativo per i tifosi al Maradona: tutti i consigli da mettere in atto.

Napoli, le novità sul nuovo piano: la verità per i tifosi

Già nello scorso maggio, prima della sfida contro il Bologna, c’è stato un piano messo in atto che ha coinvolto 600 persone tra steward e poliziotti. Una maxi-esercitazione che aveva coinvolto anche vigili del fuoco, infermieri e personale medico: la cosa certa è che se ci sarà una scossa durante una partita al Maradona, l’ordine di evacuazione dello stadio sarà dato dal capo dell’ordine pubblico, il dirigente del commissariato, Spagnuolo, e sarà fatto attraverso l’altoparlante dello stadio. Subito ci sarà successivamente lo sgombero dalle tribune.

C’è stata così in quegli attivi una prova di evacuazione: il personale sanitario e i vigili del fuoco metteranno in atto delle “zone di calma”, subito fuori allo stadio dello stadio. Bisognerà subito andare lontano dalle tribune visto che c’è il rischio di caduta di calcinacci.

Inoltre, la presenza degli steward sarà importante per mettersi lungo le scale e indicare i gate di uscita. I cancelli saranno subito spalancati per far uscire subito le persone: steward e assistenti saranno presenti ai lati dei gradoni che verranno lasciati liberi in maniera obbligatoria. Un dettaglio da non sottovalutare durante le sfide al Maradona per i tifosi azzurri che ormai sognano ancora lo Scudetto.