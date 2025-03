Non solo Fiorentina-Juve, altra sfida a rischio rinvio

La situazione maltempo continua ad essere in continua evoluzione e c’è apprensione per quanto riguarda le sorti di una partita

È una giornata di campionato che rischia di essere condizionata dal maltempo. L’Italia in questo momento è sotto una forte ondata di pioggia e c’è preoccupazione per le sorti di alcuni match. Si è parlato tanto della possibilità di non far disputare Fiorentina-Juventus proprio per una situazione in Toscana non delle più semplici, ma c’è anche un’altra partita che rischia di essere rinviata a data da destinarsi a causa della pioggia.

Al momento non c’è nessuna una decisione ufficiale. Le autorità locali si sono prese del tempo per valutare meglio la situazione e solo in quel caso verranno sciolti i dubbi. La speranza è che si possa comunque giocare anche visto le poche possibilità di recupero. Ma ad oggi la priorità riguarda principalmente la sicurezza di spettatori e e delle altre persone. Naturalmente bisognerà capire l’evoluzioni del tempo e solo nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro.

La partita a rischio oltre Fiorentina-Juve

Il maltempo rappresenta una sorta di nemico per il calcio italiano. La pioggia non ha mai permesso di giocare le partite nelle migliori condizioni e per questo motivo non è da escludere che si possa procedere con il rinvio visto che la priorità riguarda la sicurezza dagli spettatori e anche dell’intera città.

Come riferito dal Corriere di Roma, Bologna-Lazio in questo momento è a forte rischio rinvio a causa dell’allerta rossa presente in Emilia Romagna. Al momento, a differenza di quanto successo contro il Milan, le autorità locali si sono presi del tempo per decidere e capire l’evoluzione del meteo. La speranza è quella di far disputare il match in maniera regolare per non dover fare i conti con un recupero in più in un calendario complicato per i biancocelesti.

Naturalmente siamo in un campo di ipotesi e di valutazione. La situazione meteorologica è in continuo aggiornamento e il rischio di dover fare i conti con il rinvio di Bologna-Lazio è assolutamente da prendere in considerazione. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine il maltempo porterà ad uno spostamento della partita del Dall’Ara oppure si disputerà tutto in maniera molto regolare.