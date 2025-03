Napoli, scatta l’allarme Meret: Conte in apprensione

In casa Napoli scatta l’allarme per quanto riguarda le condizioni di Alex Meret, portiere titolare del Napoli ed autore fin qui di una stagione davvero di alto profilo. La cosa non può non mettere in apprensione Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte a dir poco importante.

Gli azzurri stanno facendo i conti con una situazione a dir poco delicata da gestire e forse anche anomala. Mai, infatti, come quest’anno la lotta per lo Scudetto è stata tanto serrata, con addirittura le prime tre della classe concentrate in tre soli punti. Va da sé che la pressione è altissima, così come è a dir poco ridotto il margine di errore che viene concesso.

Oggi, però, è una di quelle giornate che possono seriamente decidere una stagione. O almeno indirizzarla in maniera importante. Alla mezza, infatti, il Napoli affronterà il Venezia, mentre questa sera toccherà ad Atalanta-Inter. Insomma, vietato sbagliare per tutti ma ora per Antonio Conte scatta un importante allarme che riguarda da vicino Alex Meret. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, allarme Meret: le ultime notizie per Conte

Il portiere del Napoli si è reso protagonista fino a questo momento di una ottima stagione, rispondendo praticamente sempre presente e macchiandosi di pochi, pochissimi errori. Non a caso da anni ormai è il secondo portiere della Nazionale, alle spalle del solo Gigio Donnarumma. In tal senso, però, le ultime notizie non sono particolarmente incoraggianti.

Non è chiaramente colpa sua, ma nelle ultime partite Alex Meret ha sempre preso gol e si tratta di una striscia lunghissima, soprattutto se si considera che il Napoli è per distacco la miglior difesa del campionato. In Serie A fin qui ha subito 23 gol, ma in questo blocco di otto partite ne ha presi circa la metà, vale a dire 11.

Troppi gol subiti, un dato è allarmante per il Napoli

Si tratta di un dato allarmante questo su Meret e tutta la fase difensiva del Napoli, soprattutto se si considera che gli azzurri segnano poco. Per continuare ad alimentare il sogno Scudetto serve come il pane ritrovare quella compattezza granitica in difesa che aveva caratterizzato il girone d’andata. Non si può prescindere da questo e Conte ne è consapevole.