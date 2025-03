Napoli, colpo dall’Arabia: Manna beffa il Milan

Il ds Manna è al lavoro per assicurarsi i migliori calciatori in circolazione dopo la prima stagione di Conte. Spunta l’intreccio dall’Arabia, Ibra beffato

Una voglia immensa di tornare protagonista in Europa dopo l’avventura in Arabia Saudita, c’è anche il Milan sulle sue tracce. Il ds Manna dovrà così anticipare la folta concorrenza per mirare a grandi palcoscenici. Conosciamo gli ultimi dettagli per il colpo a centrocampo per avere la meglio in ottica futura: arriva subito dal mondo arabo.

La dirigenza partenopea vorrebbe allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Va prima convinto Antonio Conte per continuare insieme il matrimonio: negli ultimi giorni l’allenatore del Napoli è stato accostato alle big della Serie A come Juventus e Milan per una nuova rivoluzione estiva.

Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese per investire tanto sul fronte calciomercato dopo l’addio di Kvara a gennaio. In estate verrà ceduto a titolo definitivo anche Victor Osimhen, ancora di proprietà del club partenopea: spunta la mossa a sorpresa per beffare subito il Milan.

Napoli, affare decisivo: nuovo colpo a centrocampo

Giorni già decisivi per programmare la prossima campagna acquisti durante la sosta Nazionale. Il ds Manna ha intenzione di portarsi avanti col lavoro per accontentare i tifosi azzurri con nuovi innesti di qualità internazionale: ecco la verità.

Come svelato dal portale X, Milan Tmn, la società rossonera è alla ricerca di un nuovo centrocampista di spessore internazionale. Il Milan potrebbe così virare sul giovane centrocampista spagnolo, Gabri Veiga, accostato a lungo anche al Napoli. Il giocatore dell’Al-Ahli non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in Europa per una nuova avventura suggestiva nel calcio che conta.

Gabri Veiga è stato ad un passo proprio dagli azzurri: l’affare è saltato due estati fa, ma l’interessamento del Napoli è sempre molto concreto come riportano le indiscrezioni di mercato. Il Milan potrebbe così avere la meglio per rinforzare la rosa a disposizione del prossimo allenatore: c’è anche Conte in lizza per sostituire l’allenatore portoghese Conceicao.

Idee interessanti per competere anche a livello internazionale: il Milan ha voglia di centrare un nuovo piazzamento in Europa, ma la concorrenza si è fatta agguerrita dopo i tanti persi nelle ultime settimane. C’è ancora tempo per recuperare, ma in caso di fallimento totale ci sarà una nuova rivoluzione.