Proprio nelle battute conclusive del primo tempo di Napoli-Parma è entrato in scena il VAR per cancellare un rigore inizialmente convalidato dal direttore di gara. Alla moviola il tocco risulta fuori area.

Giallo sul finale della prima frazione di Napoli-Parma. Nel corso del primo dei due minuti di recupero cade in area Piotr Zielinski apparentemente inciampato su se stesso. L’arbitro Di Bello non ci pensa però due volte ed assegna direttamente il calcio di rigore indicando con fermezza il dischetto. Tutto bene per il Napoli che con Milik si apprestava quindi a battere il penalty in attesa del via libera dalla sala VAR.

Moviola Napoli-Parma, il VAR cambia la decisione