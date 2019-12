Napoli-Parma 0-1 pt: Insigne “festeggia” male il record

Napoli-Parma, Insigne sta facendo registrare un buon record di presenze con la maglia azzurra. Ma la sua prestazione è opaca fino a questo punto

Termina 0-1 il primo tempo di Napoli-Parma, grazie alla rete di Dejan Kulusevski nei primi minuti di gioco, il quale sfrutta un errore clamoroso di Koulibaly, che poi si infortuna nel tentativo di recuperare sul serbo. “Festeggia” male il capitano Lorenzo Insigne, che oggi sta disputando la sua 250esima partita con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. Ma la sua prestazione fino a questo momento è stata macchiata dal clamoroso errore a tu per tu con il portiere del Parma Luigi Sepe, ex di turno quest’oggi. Nonostante ciò in questi primi 45′ Insigne è stato il calciatore ad aver tirato di più (5 tiri), ha fornito due passaggi chiave, secondo solo a Mario Rui, che ne ha fatti 3, ed ha eseguito con successo 24 passaggi su 29. Per l’attaccante di Frattamaggiore un solo cross provato, 49 tocchi in totale e due chance create. Ma in questo secondo tempo ci si aspetta qualcosa di più dagli uomini di Gattuso.

Napoli-Parma, il tabellino del primo tempo

Ecco il tabellino del primo tempo di Napoli-Parma:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, (5′ Luperto) Manolas, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano, Mertens, Younes. Allenatore: Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Kulusevski, Cornelius (16′ Sprocati), Gervinho A disposizione: Alastra, Colombi, Laurini, Dermaku, Pezzella, Grassi, Sprocati, Adorante. Allenatore D’Aversa

ARBITRO: Di Bello

Marcatori: 4′ Kulusevski (P)

Ammoniti: Gervinho (P)

Stadio: San Paolo