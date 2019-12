Napoli – Parma 1-2, sconfitta alla prima di Gattuso: risultato e tabellino

La sfida al San Paolo di oggi, sabato 14 dicembre alle ore 18:30 tra Napoli – Parma termina con il risultato di 1-2: il tabellino del match

Chiamata importante quella di oggi per il Napoli del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, che ha iniziato il suo percorso sulla panchina degli azzurri, dopo pochi allenamenti, contro il Parma di Roberto D’Aversa: la partita termina con il risultato di 1-2.

Inizia il match!

– GOL!: Pronti via e il Parma è subito in vantaggio; in seguito ad un errore di Koulibaly, Kulusevski che si invola solo contro Meret e lo batte. Freddato nell’uno contro uno il portiere del Napoli. Inizio difficile per gattuso.

– Al minuto 6′, lo stesso Koulibaly viene sostituto per infortunio (flessori gamba destra), al suo posto c’è Luperto.

– Il Napoli dopo il gol subito si dà una scossa e sembra prendere coraggio: prima un’incursione di Di Lorenzo sulla fascia, poi un tentativo di Zielinski dal limite, sono le prime risposte degli azzurri.

– 17′: Infortunio anche per Cornelius, sponda Parma: dentro Sprocati.

– Ancora Zielienski al minuto 18′, approfitta di un errore in alleggerimento del Parma e fa partire il proprio tiro, che però finisce comodo tra le mani di Sepe.

– Ispirato il polacco che riceve un filtrante al 23′ sulla corsa e fa partire il tiro che però finisce alto. Spreco Napoli.

– Minuto 30′: spint in contropiede per Gervinho che inizia la sua corsa. Manolas però tiene e l’azione, che poteva essere molto pericolosa, si spegne con la palla che finisce a Meret.

– Minuto 32′: Milik vede l’inserimento per Insigne che solo davanti al portiere spreca un’occasione enorme.

– Sulla ripartenza del Parma, Gervinho imprendibile scatta una foto al palo. Il guizzo di Meret evita che il parma raddoppi.

– L’arbitro assegna prima un rigore per gli azzurri a causa del contatto Zielinski-Hernani; poi al Var rettifica in calcio di punizione fuori d’area.

Fine primo tempo!

La prima di Gattuso sulla panchina azzurra: il secondo tempo di Napoli – Parma

Inizia la ripresa!

– Rientra bene il Napoli dagli spogliatoi, sul risultato di 0-1 contro il Parma: con una doppiaazione che vede Insigne coinvolto, sebbene beccato dal pubblico. Il talento scatta su una palla in area e batte in rete, ma si trovava nettamente in fuorigioco.

– Bella azione di Fabian che conclude con un tiro dalla distanza, circa 25 metri; parata sicura di Sepe.

– Si rivede la linea di passaggio Insigne – Callejon, ma il difensore del Parma si rifugia in calcio d’angolo.

– Il Napoli alza la pressione e guadagna alcuni calci di punizione sulla trequarti avversaria o all’esterno dell’area di rigore.

– Proprio da un calcio di punizione di Insigne, nasce l’azione pericolosa per gli azzurri con risposta di Sepe; subito dopo quest’ultimo risponde anche a Milik. Il pubblico si accede.

– Ancora Sepe su Milik: quanti messaggi del portiere partenopeo alla sua ex squadra

– GOL! Il neo entrato Mertens scodella per Milik che colpisce di testa e con un colpo di biliardo batte Sepe al minuto 64′. 1-1!

– Assedio Napoli con azioni ripetute e pressione alta; il Parma in questa fase è alle corde.

– Meret compie una grande parata su Gervinho.

– Zielinski nuovamente al tiro, tiro di controbalzo altissimo.

– Esce Insigne per Lozano. Per il capitano degli azzurri fischi misti ad applausi da parte del pubblico.

– Milik al centro dell’area sciupa un cross interessante mancando l’impatto con il pallone.

– Finale bellissimo della partita con azioni da una parte e dall’altra, con rapidi capovolgimenti di fronte. Alle azioni ragionate del Napoli, rispondono i veloci contropiede del Parma.

– GOL! Gervinho parte in contropiede e scambia con Kulusevski che gli ripassa il pallone. L’attaccante batte Meret e sul finale segna il gol del vantaggio. 1-2!

– FISCHIO FINALE. Parma batte Napoli per 2 gol a 1

Azzurri contro Ducali: risultato finale e tabellino

Ecco il tabellino di Napoli – Parma:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (Infortunato – 6′ Luperto ) , Mario Rui; Fabian, Allan (62′ Mertens ), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne (78′ Lozano ). All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà (66′ Grassi ); Kulusevski, Cornelius (Infortunio – 17′ Sprocati poi sostituto al 76′ da Pezzella ), Gervinho.

Arbitro: Marco Di Bello.

Marcatori: 4′ Kulusevski (P); 64′ Milik (N); 93′ Gervinho (P)

Ammoniti: Gervinho (P); Gagliolo (P); Mertens (N); Milik (N);

Recupero: PT – 2′; ST – 4′.