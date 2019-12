Napoli – Parma | Diretta Live streaming del match di Serie A

Tutto pronto per Napoli – Parma, match valido per la 16° giornata di Serie A: qui la diretta live streaming della sfida tra azzurri e ducali

Momento fondamentale, quello del Napoli, che torna in campo oggi contro il Parma, dopo il terremoto provocato dall’esonero del leader calmo, Carlo Ancelotti: qui la diretta live streaming del match.

Ultimi giorni particolare per gli azzurri e per i supporter, dopo l’allontanamento di Carlo Ancelotti dalla panchina e il successivo arrivo in corsa di Gennaro ‘Ringhio’ Gattuso. Pochi allenamenti, la giusta carica e alcuni cambiamenti tattici, questo è quanto emerge dagli spifferi del centro tecnico di Castel Volturno.

La domanda che tutti si stanno ponendo è se già da stasera, nella battaglia che durerà 90 minuti, già si vedrà la risposta al periodo negativo da parte del Napoli e, di conseguenza, i primi effetti della ‘cura’ Gattuso.

NAPOLI – PARMA: FORMAZIONI UFFICIALI E DIRETTA LIVE STREAMING DEL MATCH

Fischio d’inizio alle ore 18:30 al San Paolo tra Napoli e Parma, ritardato di mezz’ora in seguito alle verifiche svolte dai vigili del fuoco a causa della tempesta che si è abbattuta nella notte allo stadio, e che ha messo a rischio lo svolgimento della stessa gara.

Se qualcuno avesse detto, all’inizio della stagione, che Napoli e Parma avrebbero condiviso il punteggio dopo le prima 15 di Serie A, sarebbe stato preso per pazzo.

Se dagli azzurri, tutti si aspettano delle risposte in ottica campionato, diverso è il ragionamento fatto per i Crociati.

Il Parma infatti ha finora dato vita ad un ottimo campionato, un gioco di contenimento e di volate in ripartenza che sfrutta le qualità dei suoi effettivi.

Reduci dal successo in trasferta contro la Sampdoria, i gialloblù stasera promettono battaglia e rappresentanti per gli azzurri un avversario ostico da superare. Servirà tutta la grinta portata da Gattuso per contrastare il cuore messo in campo dagli uomini di Roberto D’Aversa.

Formazione ufficiale Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Formazione ufficiale Parma:

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Qui, di seguito, la diretta live streaming del match tramite direttagol.it