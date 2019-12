Napoli – Parma, infortunio per Koulibaly: come sta il difensore

Durante Napoli – Parma, a partita appena iniziata, Kalidou Koulibaly ha subito un infortunio ed è uscito: ecco cosa si è fatto

Nel corso della partita Napoli – Parma, la prima in panchina per Gennaro ‘Ringhio Gattuso‘, finita con il risultato di 1-2, gli avversari degli azzurri vanno subito in vantaggio in seguito ad un errore di KK Koulibaly, che poi si getta a terra per infortunio.

Inizio negativo, quello dei primi minuti per i partenopei, nella nuova gestione tecnica targata Gattuso, che vanno subito sotto grazie alla rete di Kulusevski.

Al minuto 5′, KK compie un errore assolutamente raro e non da lui, regalando la palla all’avversario che batte Meret. Nel tentativo di rincorrerlo e riparare al proprio errore, il difensore azzurro si è infortunato ed è stato sostituto da Luperto, Per lui, tanto tanto dolore e preoccupazione.

Il danno e la bella per il forte difensore centrale, che a causa della sofferenza, non ha potuto che chiedere il cambio alla panchina.

Una tegola che proprio non ci voleva per gli azzurri, l‘infortunio di KK Koulibaly, con i partenopei alle prese con la nuova gestione tecnica di Gennaro Gattuso.

Dopo l’errore e la sostituzione in seguito all’infortunio, sono da monitorare le condizioni fisiche del forte difensore senegalese. Stando a quanto raccontato da Sky durante il match, si tratterebbe di problemi ai flessori della gamba destra.

Kalidou non riusciva ad appoggiare bene il piede a terra, aveva dolore. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore.

La preoccupazione dei tifosi cresce ma solo i successivi esami e gli approfondimenti chiariranno la situazione.

Come comunica il Napoli sul profilo ufficiale Twitter, per il difensore senegalese si sospetta uno stiramento al bicipite femorale destro.