Napoli – Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso

Tutto pronto per la prima di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli: le formazioni ufficiali degli azzurri e del Parma

Dopo il terremoto che si è generato dal match contro il Genk, vinto dal Napoli per 4-0, l’esonero di Carlo Ancelotti e l’arrivo con i primi allenamenti di ‘Ringhio‘ Gattuso, finalmente gli azzurri scendono in campo: qui le formazioni ufficiali di Napoli – Parma.

Inizialmente prevista per le ore 18:00, la partita è stata spostata alle 18:30, come spiega il comunicato ufficiale della SSC Napoli.

Il motivo dietro tale scelta risiede nella caduta di alcuni pezzi del tetto del San Paolo dopo la tempesta di ieri, e in un primo momento si è ipotizzato addirittura il rinvio della partita, o in alternativa di far giocare il match a porte chiuse, ma dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco si è optato per questa scelta.

FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI – PARMA: IL PRIMO 11 DI GATTUSO

Oggi, per Napoli – Parma, i partenopei sono attesi da una prova importante: mostrare che la rotta è stata invertita e che la cura Gattuso, per quanto assolutamente agli inizi, stia già provocando degli effetti.

C’è grande attesa da parte di tutto il mondo Napoli per vedere quale sarà la prima di Gattuso, le sue indicazioni tattiche e la primissima fase di trasformazione avviata in questo nuovo percorso azzurro.

Grinta, cuore e determinazione, questo è quanto si aspettano i tifosi, e la società stessa. Oggi gli azzurri dovranno dimostrare la determinazione necessaria per risalire china e guardare, in classifica, verso l’alto.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI – PARMA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.