Sono tante le figlie di calciatori diventate famose sui social o in tv. Tra loro anche Marianna Gautieri e Dalma Maradona.

La storia del calcio è piena di figli d’arte che hanno cercato di seguire le orme dei padri con un pallone tra i piedi. Negli ultimi anni però anche le figlie sono spesso finite sotto la luce dei riflettori diventando vere e proprie star sui social o in tv. Dall’Italia al Sudamerica sono tanti gli esempi in questo senso: tra le più famose in Italia basta ricordare Valentina Allegri o Virginia e Viktorija Mihajlovic.

Le figlie dei calciatori famose in Italia

Valentina Allegri, primogenita dell’ex allenatore di Milan e Juventus, può vantare milioni di followers su Instagram. Laureata in lettere alla Cattolica di Milano, Valentina sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e ha avuto una lunga relazione sentimentale con Piero Barone, uno dei tre tenori del gruppo Il Volo. Restando in Italia una delle figlie più famose è sicuramente Marianna Gautieri, il cui padre Carmine ha giocato anche nel Napoli. Marianna è nata a Torre del Greco, di professione fa la fashion design e modella. Seguita da 100 mila followers su Instagram, la figlia di Gautieri è stata a lungo fidanzata con l’attaccante del Cagliari, Alberto Cerri. Grazie alla tv invece abbiamo conosciuto meglio Virginia e Viktorija Mihajlovic, giovanissime figlie del tecnico oggi al Bologna che hanno partecipato all’Isola dei Famosi e sognano una carriera nel mondo dello spettacolo. Virginia è fidanzata col calciatore Vogliacco. Sempre in tv c’è stata anche la prima apparizione della neo-diciottenne Federica Delvecchio che, insieme al padre Marco ex bomber della Roma, ha partecipato alla trasmissione Dance Dance Dance su TV8.

Desirée Maldera, figlia del compianto Aldo ex Milan, è una modella-imprenditrice. Nel 2014 ha partecipato a Miss Italia e tre anni dopo ha fatto la ‘tentatrice’ nel noto programma tv Temptation Island. Molto diverso il percorso di Valentina Baggio, figlia del grande Roberto e social media manager di Renzo Rosso, patron del noto marchio Diesel. Infine anche tra le ragazze c’è chi ha cercato di emulare il padre: questo è il caso di Regina Baresi, bellissima figlia di dell’ex Inter Giuseppe nonché nipote di Franco che oggi gioca con la fascia da capitano al braccio dell’Inter Femminile. Regina inoltre è anche un’apprezzata opinionista di Rai Sport.

LEGGI ANCHE – Ancelotti torna in panchina

Le figlie dei calciatori famose all’estero

Impossibile non partire dalla figlia del più grande di sempre, Dalma Maradona. Classe 1987, attrice, cantante e modella argentina, Dalma a soli 9 anni ha partecipato a una serie tv argentina. Nel 2005 ha debuttato al Teatru Broadway con lo spettacolo Caperucita y el llobu e nel 2018 ha preso parte al film La Rabia diretto da Albertina Carri. Charlotte Caniggia invece, figlia di Claudio ex compagno di Maradona, vanta oltre 2,2 milioni di followers sui social e ha partecipato a molti reality in Argentina. Percorso simile a quello di Bianca Gascoigne, figlia adottiva di Gazza oltre che glamour model e presenza fissa della tv inglese. Da qualche anno Bianca è diventata imprenditrice con la gestione di un celebre night club, il Gaslight of St. James.

Stelline dei social sono anche Danielle Favatto, figlia dell’ex bomber brasiliano Romario con più di 100 mila followers su Instagram, Claudia Hierro figlia di Fernando e grande appassionata di moda e Jade Lebouef, giovanissima figlia del difensore Franck campione del Mondo con la Francia nel 1998 che su Instagram fa impazzire i suoi followers. Una strada molto diversa rispetto a quella scelta da Daniela Figo, bellissima figlia dell’ex Inter Luis divisa tra la carriera di modella e gli studi di biologia all’università di Londra. Alla recente cerimonia del Pallone d’Oro infine ha brillato la stella di Estelle Bergkamp, figlia dell’ex attaccante olandese Dennis ed oggi fidanzata con un’altra promessa del calcio orange come Donny van de Beek dell’Ajax.