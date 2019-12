Il Napoli pensa già al futuro. Leonardo Koutris è stato accostato alla società partenopea: l’agente parla del futuro del suo assistito

Nelle ultime ore Leonardo Koutris, laterale dell’Olympiacos, è stato accostato al Napoli. L’agente del giocatore greco di origine brasiliane, Nikolaos Klitsidis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Gonfialarete.com”: “Non ho sentito ancora nessuno del Napoli, ma parliamo di un grandissimo club. Gattuso lo conosce molto bene, lo ha affrontato ai tempi dell’Ofi Creta e anche da allenatore del Milan quando è stato a San Siro l’anno scorso per una sfida di Europa League. A Napoli gioca anche Manolas, con il quale gioca in Nazionale greca. Conoscono il valore del giocatore”.

Calciomercato Napoli, accostato agli azzurri: l’agente svela tutto

Finora il giocatore ha collezionato soltanto 386 minuti con il club greco e così a gennaio il classe 1995 potrebbe partire. Lo stesso procuratore ha aggiunto nuove dichiarazioni: “Il momento giusto per prenderlo è questo perché in questa fase non sta giocando moltissimo. A giugno il suo valore potrebbe aumentare. Mezzo brasiliano, ha nel sangue grandi qualità offensive ed è un terzino che spinge molto. Per me è perfetto per il Napoli, anche se ci sono diversi club su di lui”. Infine, per la fascia mancina è stato accostato anche Igor della Spal. La squadra partenopea ha bisogno così di un rinforzo sul versante sinistro visto che Faouzi Ghoulam non è al massimo della forma ormai da troppo tempo. In passato Ancelotti ha schierato in quella posizione di campo anche Hysaj e Di Lorenzo, ma ora il presidente De Laurentiis vuole regalare diversi rinforzi al neo-allenatore Gattuso. Il nuovo sistema di gioco prevede giocatori con alcune caratteristiche differenti rispetto a quelle richieste in passato dall’allenatore emiliano. Il Napoli vuole risalire in classifica nella seconda parte di stagione e, per farlo, c’è bisogno di rimediare rapidamente agli errori del passato.