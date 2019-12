Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: l’agente esce allo scoperto

In casa Napoli occhi puntati anche sul rinnovo di Josè Maria Callejon. Non c’è l’accordo tra le parti e l’agente del calciatore esce allo scoperto.

Il Napoli continua a lavorare in ottica presente e futuro. A gennaio si punta ad un centrocampista da regalare al neo arrivato Gattuso, ma ci sarà anche modo per stabilire una volta per tutte il futuro di calciatori in scadenza come Dries Mertens e Josè Callejon. Più ottimismo sul belga che non ha comunque ancora trovato l’accordo col club di De Laurentiis e che ha intorno a se anche un mercato maggiore soprattutto dalla Germania. Discorso differente per l’esterno spagnolo portato da Benitez a Napoli, che per il momento sembra almeno aver accantonato la chance cinese che era stata paventata nelle scorse settimane. Un piccolo riavvicinamento c’è stato anche con Callejon, ma come per Mertens andrà prima di tutto trovato un accordo che al momento non è così semplice da raggiungere.

Calciomercato Napoli, l’agente di Callejon fa chiarezza

Il rinnovo di Callejon è quindi un tema caldo dalle parti di Castel Volturno, come confermato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ che ha sottolineato come non ci sia l’accordo tra le parti in causa. De Laurentiis ha infatti messo sul piatto un’offerta biennale alle medesime cifre – 3,5 milioni a stagione -, ma l’andaluso vorrebbe capitalizzare maggiormente. Callejon preferirebbe incassare oltre 4 milioni. La trattativa per questo motivo resta leggermente congelata, con una matassa difficile da sbrigliare. Lo spagnolo insieme al suo entourage valuta inoltre offerte potenziali dall’estero ed anche dal fronte Milan.

Il quotidiano sportivo riporta inoltre un virgolettato attribuito all’agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon: “Non c’è nulla, non c’è accordo. Cosa penso? I filosofi pensano, io devo lavorare e basta. E più passa il tempo, più è difficile che il giocatore resti a Napoli”.