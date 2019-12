Calciomercato Napoli, prima vittoria per Gattuso: in arrivo il regalo

A Reggio Emilia arriva il primo successo della gestione Gattuso: ora spazio al calciomercato Napoli per la seconda parte di stagione

Tre punti che mancavano ormai da troppo tempo. Dopo un primo tempo non troppo esaltante, il Napoli è tornato alla vittoria, la prima della gestione Gattuso. Proprio all’ultimo respiro al Mapei Stadium contro un ottimo Sassuolo, capace di imbrigliare Insigne e compagni nella prima frazione di gioco. Con questa vittoria gli azzurri potrebbero così ritrovare quello spirito di sacrificio, che sembrava ormai andato perso. Ora in vista della sessione invernale di calciomercato la società partenopea sarebbe già a lavoro per regalare allo stesso allenatore calabrese rinforzi funzionale al nuovo sistema di gioco, il 4-3-3. Lo stesso annuncio è arrivato poco prima del fischio d’inizio dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che ha svelato ai microfoni di Sky Sport: ” Il cambio modulo ci porta a pensare in altra maniera, vedremo il da farsi. Se dovessimo continuare così, col 4-3-3, occorrerà un centrocampista in più. Vedremo le opportunità che ci saranno. Il mercato di gennaio è molto complicato”.

Calciomercato Napoli, serve un metodista

La prova di Fabian Ruiz davanti alla difesa non è stata entusiasmante come svelato dallo stesso tecnico Gattuso a Sky Sport: “In questo momento dobbiamo essere perfetti noi per far giocare Fabian in quella posizione. Lui non è un vertice basso. Deve esserci una squadra che lo supporta, invece facciamo fatica. Ma lo sapevamo”. E così il primo rinforzo che potrebbe arrivare dal mercato invernale dovrebbe essere proprio un regista, in grado di mettere la sua qualità di palleggio al servizio dei suoi compagni. Dopo la vittoria di questa sera contro il Sassuolo, potrebbe arrivare il primo regalo per Rino Gattuso, raggiante nel post-partita in conferenza stampa. Infine, nelle ultime ore sono insistenti le voci che parlano di un possibile scambio Llorente-Politano per il reparto offensivo.