Dopo più di 2 mesi torna a vincere il Napoli, e lo fa in rimonta vincendo 1-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Le parole di Gattuso a fine partita

Torna finalmente alla vittoria il Napoli, e lo fa all’ultimo respiro, grazie alla rete di Elmas che all’ultimo secondo completa la rimonta iniziata con il gol di Allan. Prima vittoria sulla panchina azzurra per Gattuso, che può sorridere dopo l’esordio difficile avvenuto contro il Parma, in cui la sua squadra era uscita sconfitta in casa. Il Napoli torna così alla vittoria in campionato, che mancava da più di 2 mesi. Al termine del match, il tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di SkySport, commentando così la partita: “Ancora non siamo guariti, lo sappiamo, non vincevamo in campionato ormai da due mesi. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma la strada è lunga, c’è da migliorare. In dieci giorni non si possono fare i miracoli, bisogna continuare a lavorare. Questa squadra non ha problemi di qualità. Bisogna avere equilibrio e giocare in un certo modo. Questa squadra ha sempre fatto 4-3-3, ma bisogna essere più corti, lavorare di reparto. Dobbiamo dare continuità al lavoro cominciato dieci giorni fa”.

FABIAN RUIZ REGISTA – “In questo momento dobbiamo essere perfetti noi per far giocare bene Fabian in quella posizione. Non è un vertice basso, deve esserci una squadra che lo supporta, ma adesso facciamo fatica. Questo lo sapevamo, adesso dobbiamo lavorare di reparto, con sacrificio. Poi la qualità c’è. Dobbiamo continuare a dare equilibrio a questa squadra perché per tantissimo tempo non l’ha avuto”.

LAVORO – “Non c’è solo il problema del vertice basso, bisogna lavorare con l’intero reparto. Nel primo tempo siamo stati statici, abbiamo perso troppi palloni. Ma devo fare i complimenti a questi ragazzi, che in 10 giorni mi hanno dato grandissima disponibilità. Io voglio entrare nell’anima dei miei giocatori, questo lavoro so farlo solo così. A qualcuno può dar fastidio, ma io lavoro solo così. Magari può dar fastidio a qualche giocatore, stare 24 ore sul pezzo, ma io così lavoro”.

Gattuso ha poi proseguito parlando della squadra: “Questi giocatori per tantissimi anni ha scritto pagine importanti della storia del Napoli, giocandosi il campionato fino all’ultimo. Ora stanno vivendo qualcosa che non hanno mai vissuto. Bisogna fargli capire come giocare, il tipo di calcio che vogliamo proporre. Per farlo bisogna lavorare sulle gambe perché freniamo troppo, dobbiamo lavorare”.

Sulla gara di Champions contro il Barcellona: “Se ci pensiamo adesso ci vengono i capelli bianchi, è presto. C’è da pensare a Lazio, Inter e tutte quelle che dobbiamo affrontare ancora. Ce la giocheremo, faticheremo, ma prepariamoci per quello che deve arrivare”.

Sassuolo-Napoli 1-2, il tabellino

Ecco il tabellino di Sassuolo-Napoli:

SASSUOLO(4-2-3-1) Pegolo; Muldur, Marlon (50′ Romagna ), Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan (64′ Djuricic ), Traorè, Boga (82′ Magnanelli ); Caputo All.: De Zerbi.

A DISP.: Turati, Russo, Rogerio, G.Ferrari, Tripaldelli, Ghion, Mazzitelli, Bourabia, Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (45′ Hysaj ) , Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz (69′ Elmas ), Zielinski; Callejon, Milik (75′ Mertens ), Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Daniele, Gaetano, Lozano, Leandrinho, Llorente, Younes.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 29′ Traorè (S); 57′ Allan (N); 94′ Elmas (N).

AMMONITI: Mario Rui (N); Traorè (S); Locatelli (S); Elmas (N);

RECUPERO: PT – 1′; ST – 4′.